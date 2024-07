Temps de lecture estimé : 1 minute

Au coeur de la gestion des entreprises se trouve un dilemme souvent complexe pour les dirigeants : décider s’il convient de dissoudre ou de résoudre les problèmes qui se posent. Les mots ont du génie, et leurs étymologies nous renvoient à une sagesse cachée. Ainsi, « dissolvere » renvoie à « séparer, désunir, détruire ».

Dissoudre une question revient donc à ignorer temporairement ou à éviter un problème, ne faisant que repousser sa résolution. Cela peut sembler être une solution rapide à court terme, mais à long terme, cela conduit à une accumulation de problèmes non résolus qui finiront par compromettre l’objet même qui en est à l’origine.

D’ailleurs, et c’est tout le paradoxe dont le dirigeant est investi, la dissolution est aussi un processus physico-chimique par lequel on ne peut plus dissocier deux matières, une forme de confusion.

Les dirigeants qui choisissent de dissoudre les problèmes les rendent à termes impossibles à résoudre, tant le discernement est compromis par la dissolution.

D’un autre côté, résoudre un problème implique une confrontation directe, des actions décisives et des efforts pour trouver des solutions durables. Les dirigeants qui optent pour la résolution des problèmes démontrent une prise en charge proactive des défis. Là aussi, il suffit de convoquer la racine latine « résolutio », pour mesurer l’enjeu du dirigeant : dénouer, résoudre.

Associer un pronominal renforce d’ailleurs la détermination du dirigeant qui ne parvient pas à « se résoudre à », affirmation de sa détermination à ne pas concéder à la faiblesse, ou à la concession facile.

Trouver l’équilibre entre la dissolution et la résolution est une compétence clé du dirigeant pour naviguer dans le monde des affaires, et dans bien d’autres domaines…