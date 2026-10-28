À quelques kilomètres de Cahors, le Château Lagrézette domine la vallée du Lot depuis plusieurs siècles. Édifié au XVᵉ siècle sur les vestiges d’une maison forte médiévale, le château était largement dégradé lorsque Alain Dominique Perrin l’acquiert en 1979. Il entreprend alors un vaste chantier de restauration qui redonne vie à l’édifice, à son pigeonnier et à sa chapelle. En 1982, le château et son pigeonnier sont classés Monuments historiques.

La renaissance est également viticole. Convaincu du potentiel du terroir de Cahors, Alain Dominique Perrin fait progressivement replanter le vignoble. Les premières vendanges ont lieu en 1983 et, en 1992, le domaine inaugure son chai souterrain gravitaire, construit sous la colline. Avec les conseils de l’œnologue Michel Rolland, le vignoble affirme peu à peu son identité autour du Malbec, cépage emblématique de l’appellation.

Aujourd’hui, les 53 hectares du domaine sont plantés à 95 % de Malbec et 5 % de Merlot, répartis sur deux îlots aux caractéristiques distinctes. Le cépage y exprime un terroir propice à des vins profonds et structurés, où les fruits noirs côtoient les épices et une trame tannique qui favorise le vieillissement. Depuis décembre 2025, Sonia Perrin préside le domaine et poursuit l’histoire familiale engagée près de cinquante ans plus tôt.

Parmi les cuvées emblématiques du domaine, le Château Lagrézette 2018 constitue le premier cru de la propriété. Sa robe grenat profond aux reflets violines précède un nez intense de cerise noire, de cassis et d’épices. En bouche, le vin se révèle ample et suave, porté par des tanins soyeux et un bel équilibre entre fraîcheur, alcool et structure. Une cuvée qui exprime la profondeur du Malbec de Cahors tout en conservant fraîcheur et élégance.

Bonne dégustation !