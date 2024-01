Vite compris le 17 janvier

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Trump revient ? L’UE doit y voir l’opportunité de son heure de gloire d’après le Premier ministre belge • Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, exhorte l’Union européenne à ne pas craindre un possible retour de Donald Trump à la Maison Blanche. En effet, le Premier ministre conseille plutôt d’en tirer profit. C’est lors d’une allocution à Strasbourg, qu’Alexander De Croo a souligné que face à un éventuel « America First » en 2024, l’Europe devrait se renforcer plutôt que de redouter l’isolement. Il encourage alors par ces mots les Européens à saisir cette opportunité pour renforcer la position de l’Europe, la rendant plus souveraine et résistante. Ses remarques font écho aux inquiétudes croissantes liées au retour potentiel de Trump, notamment en ce qui concerne le soutien à l’Ukraine et les négociations sur le climat et le Moyen-Orient. Malgré les préoccupations, De Croo insiste sur l’opportunité de renforcer l’Europe dans cette dynamique.

Air France-KLM et CMA CGM, un amour contrarié… • Moins de deux ans après leur « partenariat stratégique » dans le fret, Air France-KLM et CMA CGM annoncent leur séparation officielle. Les communiqués publiés mardi 16 janvier soulignent différentes contraintes réglementaires dans certains marchés, qui entravent l’efficacité de leur coopération. Initialement perçu comme un mariage cohérent entre un logisticien prospère post-covid-19 et une compagnie aérienne affaiblie par la pandémie, le partenariat prévoyait une exploitation commune de leurs avions-cargos. Néanmoins, les deux entreprises ont décidé de mettre fin à leurs accords existants le 31 mars 2024. Ils optent désormais chacun pour des opérations indépendantes. Bien que CMA CGM conserve sa position en tant que troisième actionnaire d’Air France-KLM, la collaboration n’a pas atteint son objectif majeur. C’est ainsi ce qui a conduit à cette séparation à l’amiable. Les groupes assurent toutefois leur volonté de collaborer pour le bénéfice des clients du fret.

La longue et saine vie du tabac : l’OMS reste perplexe • L’Organisation mondiale de la santé (OMS) salue la baisse régulière du nombre d’adultes qui consomment du tabac dans le monde, qui passe d’un sur trois au début des années 2000 à un sur cinq en 2022. C’est tout du moins les chiffres qu’elle transmet dans son dernier rapport. Bien que 150 pays aient réussi à réduire la consommation de tabac, l’OMS avertit tout de même que les décès liés au tabagisme resteront élevés dans les années à venir. En effet, le tabagisme tue plus de huit millions de personnes par an. Ainsi, malgré la diminution du nombre de fumeurs, l’objectif de réduction de 30 % de la consommation de tabac entre 2010 et 2025 semble hors de portée. Pourtant, 56 pays, dont le Brésil, progressent dans cette direction.

Electra boucle une levée de fonds survoltée • Le spécialiste de la recharge rapide pour véhicules électriques vient d’annoncer une levée de fonds record dans son secteur : 304 millions d’euros ont été débloqués ! Beaucoup d’investisseurs déjà présents au capital d’Electra ont remis au pot. C’est le cas de la SNCF, d’Eurazeo Infra ou encore de Serena Capital. Cette nouvelle manne permettra à l’entreprise de soutenir son rythme de fabrication. « Face à l’urgence de la transition énergétique, la levée de fonds majeure d’Electra renforce le passage vers une mobilité électrique durable […] L’ambition d’Electra vise à déployer 15 000 points de charge d’ici à 2030, en parallèle de sa croissance rapide et soutenue dans huit pays », pointe Xavier Lorphelin, managing partner du fonds Serena.

CCI Paris Île-de-France : appel à candidatures pour le salon VivaTech ! • C’est l’un des plus grands événements européens dédiés aux start-up. En 2024, le salon « Viva Tech » (pour Viva Technology) se déroulera du 22 au 25 mai à la Porte de Versailles à Paris. Mais en amont, la CCI Paris Île-de-France lance un appel aux candidatures. Cette initiative s’adresse à toutes les start-up et PME innovantes basées en Île-de-France. L’enjeu est de taille : que ces jeunes entreprises révèlent leurs innovations lors du salon international de la tech. Quelques rappels pratiques pour candidater :

Dépôt des candidatures sur la plate-forme dédiée du 15 janvier au 29 février

du 15 janvier au 29 février Pré-sélection de 60 dossiers

Pitch des entreprises sélectionnées devant un jury les 27 et 29 mars

Plus d’infos ici.

