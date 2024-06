Temps de lecture estimé : 3 minutes

Euro 2024 : entre fête et galères ferroviaires • L’Euro 2024 en Allemagne, à mi-parcours, tire un bilan plutôt positif malgré quelques turbulences. Les rues et les stades vibrent à nouveau avec des supporters venus de toute l’Europe, libérés des contraintes sanitaires post-covid. Les « Fan walks » colorées égayent alors les villes, cependant, les transports ferroviaires laissent à désirer. Les retards et désagréments sont fréquents. Les réseaux sociaux s’enflamment, particulièrement contre la ville de Gelsenkirchen, où les supporters ont été bloqués plusieurs heures sans tramways ni trains. Malgré ces soucis de transport, la sécurité durant cet Euro est bien assurée avec 22 000 policiers déployés quotidiennement sur le territoire allemand. Les autorités se réjouissent ainsi du calme relatif des fans, bien que quelques incidents subsistent, comme à Munich avec des fans serbes.

Chine : la réunion économique de la dernière chance • À l’heure où la deuxième économie mondiale vacille, la Chine organise une réunion politique cruciale du 15 au 18 juillet, avec la participation du président Xi Jinping. Cette rencontre, initialement prévue pour l’automne dernier, vise à discuter des réformes et de la modernisation économique, alors que le pays peine à retrouver son dynamisme post-covid. Le secteur immobilier surendetté et le chômage des jeunes, particulièrement préoccupant, freinent la croissance. Malgré une reprise du tourisme, d’autres secteurs peinent à redécoller. Les exportations souffrent des tensions avec les États-Unis et l’Union européenne, menaçant alors l’emploi dans de nombreuses entreprises. Face à ces défis, la banque centrale reste sceptique quant à un vaste plan de relance, malgré les appels des économistes. Le gouvernement espère une croissance de 5 % cette année, un objectif modeste comparé aux décennies passées.

Élections législatives : un coup de théâtre en prévision ? • Les Français n’ont plus que trois jours avant le premier tour des élections législatives qui s’annoncent historiques. L’extrême droite du Rassemblement national (RN) caracole en tête des sondages avec 36 % à 37 % des intentions de vote, devançant nettement l’alliance de la gauche, le Nouveau Front populaire (27 % à 28,5 %) et la majorité présidentielle centriste (21 %). Les résultats de ces 577 scrutins locaux restent cependant incertains, et tout pourrait basculer entre les deux tours avec les désistements et les consignes de vote. Jean-Luc Mélenchon (LFI) appelle ainsi à barrer la route au RN au second tour. Jordan Bardella du RN, a de son côté réaffirmé qu’il ne prendrait pas Matignon sans majorité absolue. Le débat télévisé de jeudi soir sur France 2 semble décisif. C’était le dernier rendez-vous des leaders des trois blocs avant le scrutin.

JOP 2024 : turbulences syndicales à l’horizon • Les syndicats du Groupe ADP, gestionnaire des aéroports parisiens, menacent d’une grève dès début juillet, à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Ils exigent en effet une gratification équitable pour tous les agents travaillant pendant les Jeux et un plan d’embauche adapté à chaque activité et catégorie de personnel. Les syndicats CGT, CFDT, FO et Unsa demandent également des moyens pour gérer le trafic aérien et l’organisation des JOP, ainsi que des mesures concrètes pour améliorer les conditions de travail et garantir les droits aux congés. Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly accueillent 350 000 passagers par jour en été. Sans réponse de la direction d’ici au 5 juillet, les syndicats prévoient de déposer un préavis de grève, répondant ainsi à la demande de nombreux salariés.

Le groupe VYV prône une révolution écologique • Lors de sa conférence de presse du 26 juin, le Groupe VYV a souligné l’urgence de lier santé et environnement. Stéphane Junique, président, et Delphine Maisonneuve, directrice générale, ont ainsi exposé les menaces que représentent les crises écologiques sur la santé publique. Ils ont donc révélé que chaque année, 7 millions de décès sont attribuables à la pollution de l’air selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le Groupe VYV propose face à cela une transition systémique, afin d’instaurer des changements profonds dans les modèles de production et de consommation. Parmi ses initiatives, VYV prévoit donc de financer 10 projets de logements respectueux de l’environnement et d’investir 50 millions d’euros dans la promotion d’une alimentation durable. Les dirigeants du groupe appellent également à des politiques publiques robustes, des lois et des règlements plus efficaces pour atteindre les objectifs internationaux en matière de climat et de biodiversité.

Crédits : shutterstock