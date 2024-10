Temps de lecture estimé : 2 minutes

Face à l’augmentation des cyberattaques, quel message aimeriez-vous transmettre aux entreprises qui pensent encore ne pas être concernées par ces menaces ?

Il est essentiel de comprendre que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont des cibles potentielles. Beaucoup de TPE-PME pensent qu’elles ne sont pas concernées, mais cette idée est fausse. Les petites structures, moins bien protégées, sont souvent visées par les cyberattaques. Les conséquences peuvent être graves : perte de données, interruption

d’activité, atteinte à la réputation. Aucune entreprise n’est à l’abri, et toutes doivent se préparer dès maintenant.

Quels sont les premiers pas concrets qu’une entreprise, même sans expertise technique, peut mettre en place pour renforcer sa sécurité numérique ?

Même sans expertise, des actions simples et efficaces existent. D’abord, il est crucial de sensibiliser les employés : former les équipes aux risques du phishing et aux bonnes pratiques (mots de passe forts, vigilance face aux e-mails suspects). Ensuite, mettre à jour régulièrement les logiciels pour corriger les failles de sécurité. Enfin, sauvegarder les données régulièrement et restreindre l’accès aux informations sensibles sont des mesures simples à mettre en oeuvre. Cela limite les risques.

La CCI Paris Île-de-France joue un rôle clé en matière de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises face aux cybermenaces.

Pouvez-vous nous parler des initiatives mises en place pour les aider à se protéger ?

À ce jour, plus de 2 500 entreprises ont été sensibilisées à la cybersécurité par la CCI Paris Île-de-France. Nous organisons des ateliers et événements dédiés aux dirigeants de TPE-PME, en collaboration avec l’Anssi et le Campus Cyber. Nous sommes d’ailleurs actuellement

en plein mois de la cyber, l’occasion de sensibiliser et conseiller les dirigeants d’entreprises sur leurs actions cyber avec une programmation numérique riche (ateliers, évènements) dans les CCI d’Ilede- France. Nous proposons également des dispositifs cofinancés pour accompagner

les entreprises et avons labellisé des prestataires de confiance en cybersécurité. Cette initiative est un véritable gain de temps pour nos TPE-PME en recherche de relation de confiance. De plus, des guides pratiques et des ressources en ligne sont disponibles pour permettre à chaque entreprise, quel que soit son niveau, de renforcer sa sécurité numérique.

Pourquoi est-il essentiel d’investir dès maintenant dans la prévention plutôt que d’attendre d’être victime d’une attaque ?

Investir dans la prévention coûte bien moins cher que de subir une attaque. Les conséquences financières, la perte de données, l’interruption d’activité et l’impact sur la réputation peuvent être désastreux. La région Île-de-France propose d’ailleurs un chèque cyber diagnostic et investissement pour encourager les TPE-PME à investir dans la protection de leur entreprise et activité. En prenant des mesures de protection dès maintenant, une entreprise protège son avenir et la confiance de ses clients.