Tiktok continue de régner et le digital est en royauté. En 2022 le tableau sur la communication ne peut être que jaune soleil, voire couleur or. En effet, en 2022 on a fêté les 50 ans du Smiley et ce furent pour le monde de la communication et du digital, 50 années florissantes et fécondes.

En 2022, on ne peut plus être un poète, on est un intaspoète. On ne peut plus être dans la diversité sans être data driven diversity. Le digital s’étend chaque jour et c’est l’année où surtout l’IA – l’intelligence artificielle – devient le sujet de conversation constant. Chat GPT 3 a délié les langues. Dans la communication et le digital, l’événement qui fait vibrer, c’est désormais Vivatech.

Instagram a imposé la vidéo. Netflix tente sa chance dans le jeu vidéo. Les risques climatiques commencent de nous faire penser à la vulnérabilité des réseaux. Le terme réchauffement numérique s’impose. On ne peut plus faire sans l’IA, sans le Web3, le métavers, les NFT ou les podcasts immersifs.

Tout cela force l’audiovisuel à se réinventer. Quant à Twitter, Elon Musk a gagné. Aux yeux de certains, Twitter est désormais infréquentable. De même l’expansion de Bolloré fait frémir et on peut lire cette expression légèrement sarcastique : Bolloré unlimited.

La sobriété, le good, la raison d’être sont des mots phares qui viennent irradier jusqu’au lexique de la communication. Et même les influenceurs qui continuent de faire parler d’eux, d’année en année, doivent devenir responsables. Quant au marketing, il est désormais genré.