Chaque année, je collecte des mots et conte l’année. En parcourant des milliers de pages. Sur dix sujets que je compose avec fidélité, je constate que le lexique que l’on reçoit dans nos cerveaux est violent et que peu de vocables nous conduisent vers la poésie et la lumière.

Le feu sous la grâce comme le chante ce petit clown bleu, ce n’est plus notre histoire quotidienne. La violence est là, tout est accéléré. Il est donc rare de cueillir des mots comme flânerie bleue. On a malgré tout un peu d’artiste et tant mieux la poésie semble renaître. La RATP a créé un prix il y a quelques années et Olivier Frébourg a publié en 2021 un ouvrage intitulé : La poésie bordel. France 5 a créé en juin dernier avec sa grande libraire une magnifique émission où Jean Pierre Siméon la célébrait.

L’élégance a-t-elle disparu ? Pas complètement. Les grands groupes de luxe ne l’ont jamais autant célébrée ! Mais oui tels des kaléidoscopes, nous vivons mille et une vies et ce petit clown l’affiche. Quant à la Reine, oui elle nous a laissée. Partie de l’autre côté du miroir. À fleur de maux, nous la saluons et lui dirons que nous sommes tristes de savoir que dans l’actualité ces chapeaux aux couleurs claquantes ne nous feront plus de l’oeil ! Victor Hugo est à jamais notre plus grand poète. Ce tableau ne pouvait que porter son prénom !