Pour la culture, c’est une année rose car le film sur Barbie a fait son show.

On a changé de ministre et comme toujours les événements les plus disparates et anachroniques composent le tableau Culture 2023 intitulé Pop-corn salé (titre d’une chanson de Santa).

Si Pierre Palmade a fait parler de lui, le public a surtout été ému par l’affaire Salman Rushdie. En effet, en 2023, on en parle encore, car l’écrivain prépare un livre qui s’appellera le couteau et qui retracera son aventure douloureuse. La mort de Jane Birkin a marqué les esprits, elle symbolise une époque. Et tout l’été on a parlé de son allure, de ses paniers en osier, et de cet accent que toute sa vie elle a gardé.

Sarah Bernhardt, elle aussi a frappé les mémoires. En effet, on ne croise pas pendant un demi-siècle tous les héros de la littérature par hasard. Sarah Bernhardt qui meurt en 1923, fut aussi à son époque une star. Parlera-t-on de Lady Jane dans cent ans ?

Côté chansons Zaho de Sagazan envahit la fin de l’année 2023 avec sa chanson la Symphonie des éclairs.

L’ouverture de la cité de la langue française de Villers-Cotterêts fait parler. Ce n’est pas étonnant, à une époque où la langue est augmentée par l’IA et où le woke introduit l’arrivée des sensitivity readers, on célèbre le langage. Est-il enrichi, est-il malmené ? Le débat est constant. Celui qui lance la bombe est toutefois Christopher Nolan, son film Oppenheimer, père de la bombe, trouble les esprits toute la deuxième moitié de l’année.

Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies des Jeux Olympiques qui prépare les J.O., est un des noms au firmament de l’année. Et les expositions de Basquiat, Rothko, Manet-Degas, Nicola de Staël apparaissent comme des événements culturels dont Paris a la belle habitude.

Taylor Swift qui semble être dans l’anatomie d’une élévation mondiale et Justine Triet restent toutefois les deux noms qui ont fait le tour de la planète. Anatomie d’une chute a eu la palme d’or et a remis au goût du jour le mot anatomie. Quant à Taylor Swift, elle a été nommée par Time magazine personnalité de l’année.

