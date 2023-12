Temps de lecture estimé : 1 minute

En France, il n’existe plus d’obligation légale ou réglementaire imposant le marquage d’origine des produits, à l’exception de quelques produits tels les produits agricoles et alimentaires comme les fruits et les légumes, depuis 1986.

Ainsi, le marquage d’origine est, sauf pour les produits cités ci-dessus, facultatif et volontaire. Rendre obligatoire le marquage des produits vendus en Europe, c’est un combat simple à mener et une mesure qui ne coûterait rien aux finances publiques. Connaître l’origine de ce que l’on achète permet au consommateur d’arbitrer sans se laisser tromper par la marque ou des indications tendancieuses. Si l’Europe a imposé le marquage obligatoire des fruits et légumes, alors pourquoi ne pas étendre cette obligation aux véhicules ?

Voilà une mesure simple et peu coûteuse qui permettrait de jouer pleinement sur la responsabilité de l’acheteur.

De plus, le marquage d’origine des véhicules vendus en Europe permettait de mieux lutter contre le marketing trompeur de certaines marques rachetées à prix d’or par des constructeurs asiatiques peu soucieux de traçabilité.

Acheter en circuit court et exercer pleinement sa responsabilité environnementale nécessite d’être informé au minimum sur l’origine du produit.

Cette réalité est hélas combattue par de puissants lobbys soucieux de préserver l’anonymat de leurs produits, afin de dissimuler certaines délocalisations et de préserver des marges élevées.