Il fut un temps où la France se réveillait au son des cloches et des sirènes d’usines.

Les unes appelaient à la messe, les autres à la prise de poste. Elles ne disaient évidemment pas la même chose. Mais, du village au faubourg industriel, elles rythmaient une vie collective. Elles donnaient une heure, un horizon, une appartenance. Autour du clocher comme derrière les murs de l’usine, des générations se succédaient et quelque chose se transmettait.

Depuis cinquante ans, ces deux voix se sont affaiblies. Les églises se sont vidées. Les usines ont fermé. Ici, un clocher demeure au milieu du village mais ne rassemble plus grand monde. Là, une cheminée de briques domine encore une friche où des milliers d’hommes et de femmes ont travaillé. Deux monuments d’un monde qui tend à s’effacer.

Comparaison n’est pas raison. La foi ne se mesure pas en tonnes produites et une usine ne promet aucun salut. Mais ces deux effacements racontent peut-être quelque chose de plus profond sur notre pays.

Car nous n’avons pas seulement perdu des pratiquants et des emplois. Nous avons perdu des lieux où l’on se retrouvait, des rites, des gestes, des transmissions. Des endroits où le fils apprenait du père, où l’ancien enseignait au nouveau, où chacun savait qu’il appartenait à une histoire commencée avant lui et appelée à lui survivre.

Le voyage de Léon XIV en France montre qu’au-delà de l’effacement de la pratique demeure une soif de sens et de perspective. Quelque chose résiste sous la cendre.

Je crois qu’il en va de même de nos usines.

Depuis des décennies, nous parlons d’industrie avec des chiffres : coûts, marges, productivité, déficit commercial. Nous parlons désormais, à raison, de souveraineté. Mais une usine vaut davantage que ce qu’en disent ses comptes.

Entrez dans un atelier. Écoutez le bruit des machines. Regardez la précision d’une main sur un outil, la matière que l’on coupe, que l’on chauffe, que l’on façonne. Écoutez un ouvrier parler de son métier, un patron de sa maison, un ingénieur de ce qu’il veut construire. Il y a là une fierté qui ne rentre dans aucun tableau Excel : celle de faire.

La France s’est construite autour de ses clochers et de ses usines. Les premiers ont longtemps porté son espérance vers le ciel ; les secondes ont transformé la matière et façonné son avenir sur terre.

Réindustrialiser ne consiste donc pas seulement à rouvrir des sites. C’est rallumer quelque chose.

Encore faut-il une voix assez forte pour le dire.

Une voix qui rappelle aux Français que produire ici n’est pas la nostalgie d’un monde disparu, mais la promesse d’un monde à reconstruire.

Un pays ne vit pas seulement de ce qu’il consomme. Il vit de ce qu’il croit, de ce qu’il transmet et de ce qu’il produit.