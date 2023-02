Temps de lecture estimé : 1 minute

«Il vaut mieux regarder devant soi que se retourner sur l’endroit où l’on a trébuché.» Ce proverbe malien représente parfaitement ce que font les chefs d’entreprise français et c’est ce que continue de faire le Médiateur des entreprises. Pour ma première chronique de l’année, je tiens cependant à souligner que le contexte actuel et à venir ainsi que les actions que nous mettrons en place sont directement liés aux combats que nous avons menés aux côtés des entreprises depuis 2020.

Malgré les crises successives, je tiens encore une fois à saluer la résilience de nos entrepreneurs. Je m’adresse en particulier à celles et ceux qui se sont battus depuis ces trois dernières années et qui œuvrent au quotidien pour maintenir leur activité à flot, et ceci sur l’ensemble du territoire. Dans ce contexte inédit, l’État reste très mobilisé en proposant un accompagnement sur mesure face à chaque nouvelle difficulté. Les équipes du Médiateur des entreprises sont également aux côtés des chefs d’entreprise afin de les informer au mieux et de les aider à trouver une solution aux différends qu’ils peuvent rencontrer avec d’autres acteurs économiques, privés ou publics.

Malheureusement, je ne dispose pas d’une boule de cristal qui me permettrait de prédire l’avenir. Je sais juste que cette année sera encore une fois pleine de défis dans un contexte économique toujours incertain. De nouvelles problématiques sont déjà en train de survenir car les entreprises cherchent à protéger leur marge alors que les postes énergie ou matières premières sont venus la rogner. Je pense notamment aux baux commerciaux des commerçants qui, une nouvelle fois, pourraient se retrouver au cœur des débats pour alléger les factures exorbitantes.

Dans ce contexte, nous allons poursuivre notre accompagnement en lien avec la problématique de l’énergie car ce sujet reste prioritaire en ce début d’année. Nous allons également continuer nos missions de soutien aux nombreuses filières économiques comme la cosmétique, l’automobile, le nucléaire, etc. Enfin, nous allons promouvoir encore davantage le Parcours national des achats responsables dont un tour de France a débuté le 10 janvier à Rennes et qui se poursuivra tout au long de l’année. Je suis certain que nous avons la capacité pour faire face aux défis qui nous attendent ces prochains mois. La résilience, la solidarité et la confiance restent les maîtres mots de l’état d’esprit qui doit prévaloir une nouvelle fois en 2023.