LA PERSONNALITÉ

La personnalité, c’est Éric-Emmanuel Schmitt, l’écrivain et l’un des fondateurs de la Ligue des optimistes de France. Il nous avait déjà raconté, dans un livre précédent, comment, perdu dans le désert, au bord de la mort, il avait rencontré Dieu. Aujourd’hui, il nous livre un très original et très bel ouvrage préfacé et même inspiré par le pape François. Dans «Le défi de Jérusalem» (Albin Michel), l’auteur chemine de Bethléem au Saint-Sépulcre, là où, écrit-il, tout a commencé. Un livre incontournable sur notre histoire et nos racines.

UN ÉVÉNEMENT

L’événement, c’est la promulgation de la réforme des retraites. Oui, c’est une bonne nouvelle. Je veux bien convenir que la communication publique n’a pas été à la hauteur. Pas un spot à la radio ni à la télévision, pas une page dans les journaux, pas un dossier adressé aux citoyens, ni même une forte promotion pour un site qui permet de connaître ses droits. Tout s’est joué dans les médias comme si la parole publique était encore magique. Comme si l’ampleur des campagnes de communication gouvernementale n’était pas, en elle-même, un gage d’importance de l’enjeu. Mais franchement, bien des analyses ont été tronquées, nombre de médias n’ont pas été très tendres envers le Président de la République. En ne prenant pas en compte toutes les données nécessaires pour contextualiser et permettre un jugement au-delà de l’instant.

Oui ou non, l’allongement de la durée de la vie conduit-il inexorablement à travailler plus longtemps ?

Oui ou non le système par répartition est-il menacé ? Sans compter qu’il n’est équilibré qu’une année sur deux et sera déficitaire dès 2023, et cela sans compter le financement par l’État des régimes spéciaux et des exploitants agricoles, estimé à 30 milliards d’euros.

Oui ou non, cela n’était-il pas le moment d’envoyer, dans une période de turbulences possibles, un signal aux marchés financiers sur notre volonté de réduire les déficits dans tous les domaines ?

Oui ou non, ce pays doit-il rester gouvernable et réformable ? Faute de quoi ce sera l’agitation permanente et les extrêmes qui surfent sur les crises.

La question dépasse donc largement le fait de savoir si l’on soutient ou non le Président de la République. Mais plutôt de discerner les enjeux réels d’une décision publique.

LE LIVRE

Le livre, c’est celui de mon amie Florence Servan-Schreiber, une fidèle du Printemps de l’optimisme. Avec une édition augmentée de son best-seller «3 kifs par jour» (Poche), elle développe une approche joyeuse. Avec de nombreux conseils et exercices pratiques pour savourer sa vie et en faire profiter les autres. Suivez-la. Kiffez trois fois par jour au moins. Avec un événement, une rencontre, une sensation, un geste qui fait du bien et pour lequel vous exprimez votre gratitude.

