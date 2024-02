Temps de lecture estimé : 2 minutes

Hyper-président ou roi soleil, tel apparaît toujours notre Président qui en 2023 a fait renaitre

un mot face aux tourments que traverse la France : la « décivilisation ».

Émeutiers, colère sociale, guerre des poubelles, c’est un premier semestre remuant. Le débat sur les retraites bouscule l’actualité de ce printemps.

Casserolades est un des mots nouveaux de l’année qui fait du tintamarre dans le pays. Certains citoyens, pour exprimer leur mécontentement, tapent sur des casseroles !

Une violence et des incivilités constantes ponctuent l’actualité de mots rêches tels agressions d’élus ou police pour cible.

Tout s’exacerbe et s’échauffe les narco trafiquants tuent. Et de simples français seront tués même chez eux au calme. Ce fut le cas à Marseille ! Dans les écoles, un mal être règne également. Et d’ailleurs, la lutte contre le harcèlement scolaire sera un des premiers combats du nouveau ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse en juillet, Gabriel Attal dont l’aura monte au firmament politique dans la deuxième partie de l’année. Certains journalistes ont parlé de la marque Attal.

Précarité, déclassement social, ultra droite ultra gauche et immigration sont des mots refrain. La loi sur l’immigration est là, constamment discutée comme le sujet de la fin de vie qui, lui, tarde et fait peur.

Des rixes entre jeunes sont fréquentes et les prénoms de Nahel et Thomas seront tristement à la une des journaux et feront naître bien des manifestations dans le pays. Ces protestations tonitruantes démontrent les états grandissants de clivage et de fractures idéologiques de la société française.

Elisabeth Borne semble régulièrement menacée de départ et l’expression borne out a fait partie des jeux de mots préférés des journalistes en 2023.

Le 7 octobre 2023 restera, comme le 24 février 2022 début de la guerre en Ukraine, une date déflagration qui crée une cassure dans l’histoire du Proche-Orient et d’Israël. C’est le jour de l’attaque du Hamas. Inattendue, dévastatrice, cette attaque crée sur la planète de la sidération. On verra en couverture des médias, des mots qui s’étaient pourtant endormis comme pogrom et otages. Face à ce chaos, les punaises de lit, qui ont occupé les esprits à la rentrée faisant fermer certains cinémas, semblent un sujet bien dérisoire.

Tout est déhiérarchisé et anachronique. Que penser en des temps de baisse du pouvoir d’achat et de précarité ambiante de la venue fastueuse du roi Charles III à Versailles ?

Que penser du port de l’abaya et du port de l’uniforme dans les écoles françaises ? Tous les sujets s’entrechoquent et on peut avoir parfois l’impression de perdre le nord à force de voir les sujets s’étouffer les uns les autres.

La Cop 28 rencontre mondiale vitale a juste cohabité en fin d’année avec les premières violences d’agriculteurs qui déjà retournaient les panneaux des noms de villages ….

Il y a décidément beaucoup de bruit et pas seulement celui des casseroles.

Mais que doit-on placer en priorité ? Et où est le récit national de notre Président qui semble comme mon tableau l’indique tourner en rond et être toujours en marche, en marche sans horizon, sans visée ?