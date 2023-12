Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Région Île-de-France, véritable locomotive économique en France, contribue à hauteur de 30 % au PIB français. Son leadership ne se limite pas à la sphère économique, car elle abrite également le premier pôle de Recherche et Développement (R&D) et d’innovation, avec une part significative de 40 % des dépenses nationales de recherche, tant publiques que privées.

Malgré le déclin industriel que connaît le pays, la Région Île-de-France se profile comme le catalyseur du sursaut nécessaire. L’enjeu est double : il s’agit non seulement de préserver la souveraineté industrielle de la France mais aussi de renforcer la compétitivité de ses entreprises. La clé de cette revitalisation repose sur l’adoption d’une approche résolument tournée vers l’avenir : l’industrie décarbonée.

La région capitale, caractérisée par un vivier de talents exceptionnels, se positionne en tant que puissance industrielle majeure, avec 45 000 établissements industriels et 400 000 salariés.

Parmi les départements franciliens, la Seine-et-Marne s’affirme tout particulièrement comme un territoire d’industrie, avec de nombreux atouts et une dynamique de projets pour construire l’avenir : de grands donneurs d’ordre ancrés sur le territoire, un tissu de PMI diversifié, réactif et résilient pour s’adapter aux enjeux de demain, des territoires partenaires avec des disponibilités foncières et 215.000 M2 de locaux industriels récemment mis en chantier, des secteurs d’activité dynamiques à l’export (mécanique, aéronautique, pharmacie,

chimie…), 3.180 projets de recrutement identifiés dans l’industrie en 2023.

En complémentarité avec le Plan France 2030 déployé par l’Etat, la Région Île-de- France a annoncé un investissement exceptionnel de 400 millions d’euros sur une période de cinq ans pour stimuler la réindustrialisation décarbonée.

Nos entreprises françaises se sont déjà distinguées en matière de responsabilité sociétale, se classant 4e rang mondial selon une étude d’ECOVADIS en lien avec le Médiateur des entreprises. Cependant, il est temps d’intensifier nos efforts, en particulier dans les domaines énergétiques et environnementaux.

En effet, la responsabilité des entreprises s’étend à l’ensemble de leurs actions, de la conception des produits à leur fin de vie, en tenant compte de leurs impacts économiques, sociaux, énergétiques et environnementaux.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne et le Conseil National des Achats unissent leurs forces pour organiser les Rencontres Industrie et Achats Responsables, le 15 décembre à partir de 9h à Serris dans les locaux de la CCI Seineet- Marne.

Cet événement vise à mettre en réseau les professionnels de l’industrie, à promouvoir

les achats responsables, à stimuler l’innovation et à favoriser les partenariats régionaux.

En plus des tables rondes et d’un cocktail networking, nous offrons une plateforme pour 50 rendez-vous d’affaires avec les acheteurs partenaires, favorisant ainsi les opportunités commerciales au niveau régional.

Ensemble, construisons une économie et une industrie plus responsables et durables !