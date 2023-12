Temps de lecture estimé : 2 minutes

Souvent, entrepreneuriat et rebond vont de pair. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Réfléchir pour rebondir. Alors que la période de Noël nous conduit à retrouver les nôtres, à nous reconnecter avec nos valeurs, place à l’introspection. Dressons le bilan. Et préparons 2024 : année de toutes les conquêtes, de tous les rebonds.



L’année touche à sa fin et va tirer sa révérence, et en tant qu’entrepreneur, il est temps de marquer une pause bien méritée. C’est l’occasion de réfléchir sur les défis surmontés, les succès qui vous ont permis de briller, et les leçons apprises qui sont des sources lumineuses pour avancer de manière éclairée. Prendre du recul permet non seulement de célébrer les réussites, mais également de distiller des enseignements clairvoyants, véritables lueurs pour éclairer le chemin à venir.

Cette réflexion approfondie sur l’année écoulée offre l’opportunité de mieux comprendre les aspects positifs qui ont contribué au succès de l’entreprise. En se penchant sur les événements passés, les entrepreneurs peuvent mieux positionner leur entreprise pour envisager l’avenir (et le rebond) avec succès.

Être bien : un indispensable pour le dirigeant et pour le bien-être de l’entreprise

En cette période festive, n’oubliez pas l’essentiel : vous. Prendre soin de soi n’est pas un luxe, mais une nécessité. Le dirigeant en bonne santé émotionnelle, physique et mentale est le pilier de son entreprise. En s’accordant une parenthèse bien-être (pour être bien), il investit aussi dans la vitalité de son entreprise.

Cette pause délibérée permet de recharger les batteries et de renforcer la résilience nécessaire pour affronter les défis futurs. En investissant du temps dans leur bien-être, les dirigeants créent un véritable écrin propice à l’innovation, à la créativité, et à l’éclosion d’une culture d’entreprise positive. Prendre soin de soi pour un entrepreneur a de nombreux bienfaits, y compris pour l’épanouissement et la prospérité de son entreprise.

Faire une pause pour mieux avancer

Faire un pas de côté n’est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une stratégie brillante, une opportunité d’envisager les possibles sous un nouvel éclairage. En s’éloignant momentanément de l’effervescence quotidienne, on ouvre la porte à de nouvelles perspectives lumineuses. La créativité et l’innovation, telles des étincelles, naissent souvent dans le calme. Prendre cette pause stratégique pendant les fêtes est le meilleur moyen de recharger les batteries, d’aborder 2024 avec une énergie renouvelée, et de tracer un chemin vers un rebond éblouissant.

Cette pause intentionnelle offre également l’opportunité de se (re)connecter avec sa vision entrepreneuriale, de réaligner les objectifs, de retrouver la flamme et de développer une stratégie claire pour l’année à venir. C’est un moment de recalibrage essentiel pour rebondir et rayonner.

Joyeuses fêtes et rendez-vous en 2024 pour une année rebondissante !