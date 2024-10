Temps de lecture estimé : 2 minutes

Du rebond dans l’agroalimentaire. Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

La fin des haricots pour Bonduelle ?

Le groupe Bonduelle va céder son activité salades en sachet en France et en Allemagne. Une annonce qui a de quoi défriser certains ! Associée à une restructuration, cette opération est mûrement réfléchie. La direction ne mâche pas ses mots et ne raconte donc pas de salades. La société renonce à cette activité à la suite d’une baisse de la consommation qui a entraîné une diminution de 15 % du chiffre d’affaires en quelques années. L’entreprise d’agroalimentaire ne va pas en faire ses choux gras : l’usine lorraine cherche un repreneur avant la fermeture, tandis que le site rhodanien devrait subir un effeuillage… De quoi remettre un peu de beurre dans les épinards pour Bonduelle ? On attend le rebond.

Lactalis : des annonces rebondissantes

Après avoir présenté sa stratégie de responsabilité sociétale et environnementale, Lactalis annonce réduire sa collecte de lait : un coup en vache pour les éleveurs. Ce pivot stratégique concernant le lait collecté dans les fermes françaises à destination de l’international sera-t-il la goutte d’eau qui fera déborder le vase ? Les producteurs impactés ne vont pas boire du petit lait de cette annonce… Ils vont devoir rebondir pour ne pas boire la tasse et trouver des solutions pour écouler leur production. Des start-up comme Fairme ou Resan avec J’achète fermier ! pourraient peut-être éviter des périodes de vaches maigres aux producteurs laitiers…

Groupe LDC : le Gaulois envahit la Pologne

Cocorico ! Le groupe français spécialiste de la volaille et basé dans la Sarthe peut être fier comme un coq. Il a racheté il y a quelques semaines le leader polonais du marché de la dinde. LDC peut « loué » cette opération. En plus d’être un « Maître Coq » en France, la société bleu-blanc-rouge met la patte sur Indykpol et mange ainsi des parts de marché en Europe. LDC sait mettre les petits plats dans les grands pour enrichir sa gamme et devenir un des leaders européens du secteur. Ce rachat devrait donner des ailes à LDC…