Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Gros hic pour les cliniques

Certains établissements vont mal. Ainsi, après avoir souffert pendant plusieurs mois, la clinique de Gascogne à Auch en redressement judiciaire depuis juillet 2022 n’a pas trouvé de remède et a rendu l’âme. Son décès est déclaré le 16 mars 2023. Elle laisse derrière elle des soignants dévoués et des patients désœuvrés. Aujourd’hui, d’autres établissements de santé sont malades : une épidémie de déconvenues se propage-t-elle dans les couloirs ? En effet, en juin, la clinique de Livry-Gargan, après avoir perdu définitivement sa maternité récemment, est en cessation de paiement et l’Union Mutualiste de Gestion des Etablissements du Grand Lyon, qui regroupe un Ehpad et le groupe hospitalier mutualiste Les Portes du Sud à Vénissieux, va être également accompagnée par un administrateur judiciaire. À croire que les schémas se reproduisent et qu’aucun traitement n’est efficace.

Malaise mutuel : au chevet d’Aésio

D’autres intervenants autour de la santé sont également patraques. Aésio cumule les pertes et a du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Résultat ? Pas encore de massage cardiaque pour la mutuelle qui prend en charge près de 8 millions de sociétaires, adhérents et clients, et environ 14 000 salariés en France, mais l’entité rattachée au groupe Aema va opérer une chirurgie dans ses effectifs. Des discussions sont en cours. L’objectif de ce plan de redressement ? Reprendre son souffle et rebondir à l’horizon 2025.

La santé au bord de la crise ?

Déficit, cumul de pertes financières, hausse des charges, inflation : les acteurs de santé sont également contaminés. Certains sont mis sous perfusion, d’autres intubés voire placés en réanimation : quoi qu’il en soit, leur état de santé est préoccupant. Certains lieux ne sortiront jamais du coma : le tribunal prononcera alors un décès qui laissera derrière lui un désert médical et engendrera une absence de soins pour certains patients et une hypertension sur d’autres établissements de santé dont le personnel est bien souvent déjà surchargé. Le système est-il au bord de la crise (de nerf ou cardiaque) après une période sanitaire éreintante et avec aujourd’hui une situation économique souffrante ? Un rebond est nécessaire : il en va de la santé de tous. Ces épreuves successives seront-elles l’électrochoc qui insufflera une nouvelle vitalité pour un (éco)système de santé rétabli et sain ?