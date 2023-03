Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui décrochera le prix du rebond cette année ? Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

L’échec, un coup et un coût pour l’entrepreneur

Bien souvent pointés du doigts, les chefs d’entreprise qui sont frappés par des incidents de parcours paient chèrement toute déconvenue. Ce coup, bien souvent dur à digérer d’un point de vue moral, a également un coût sur l’entreprise et la carrière de l’entrepreneur.

Difficultés à trouver des financements, à être entendus par leur entourage ou leurs pairs, à se remettre en selle, à honorer certains dus comme ceux à verser aux organismes sociaux quoi qu’il vous arrive, etc. La blessure n’en est que plus difficile à panser. Une vraie plaie pour le rebond du chef d’entreprise et de l’économie ! Pourtant, ces entrepreneurs cravachent dur. Lorsqu’ils reçoivent une gifle, pourquoi les assommer plutôt que d’être à leurs côtés pour se relever ?

Le prix du rebond

Plutôt que de donner des coups et de rappeler les échecs, misons sur le nudge et la glorification des rebonds. Plutôt que de dire « l’essentiel est de ne pas échouer » privilégions : « L’important est de rebondir ! ».

Dans cet esprit, cette année encore, ÉcoRéseau Business va décerner un Trophée Optimiste dans la catégorie Culture du rebond. Parmi les nominés 2023 :

Anthony Bourbon, fondateur de Feed et (re)connu pour sa participation à l’émission « Qui veut être mon associé ? » en tant que jury sur M6, il soutient aujourd’hui de nombreuses start-up avec Blast.club , qu’il a créé, pour trouver les pépites de demain.

, qu’il a créé, pour trouver les pépites de demain. Fatiha et Raibed Tahri, un couple d’entrepreneurs au parcours fait de rebonds. Ils ont mis toutes leurs billes pour fonder Pap et Pille. Fatiha et Raibed croquent la vie à pleines dents et donnent tout pour booster leur société, mais mettent également leur grain de sel pour valoriser l’entrepreneuriat, sans oublier de nourrir leur vie de famille,

Et Anne-Sophie Tuszynski

Trois nominés pour un seul Trophée… Et combien de rebonds à côté ?

Des rebondisseurs de grandes valeurs

Récompenser chaque rebondisseur ? Une utopie ? La reconnaissance n’a pas de prix. Alors, pour permettre aux entrepreneurs de « digérer » et d’avancer, il est indispensable de reconnaître la valeur de leur parcours, succès comme échecs traversés. La réussite se fait rarement en un jour, et les épreuves sont des défis à relever pour, demain, atteindre le succès. Alors, félicitons chaque entrepreneur d’avoir osé, de se relever et de rebondir contre vents et marées. Ouvrons les yeux sur leur(s) valeur(s) et mettons en avant tous ces rebondisseurs qui, dans l’ombre ou non, participent à la vie économique du pays. Un capital à apprécier et à valoriser !