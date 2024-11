Temps de lecture estimé : 1 minute

Niché au coeur du terroir de la Clape, à deux pas de Narbonne, le Domaine Sarrat de Goundy s’affirme comme un acteur incontournable du vignoble languedocien. Reconnue pour son engagement en faveur d’une viticulture durable, cette propriété familiale conjugue savoir-faire traditionnel et innovation, offrant des vins de caractère, fidèles à l’identité de leur terroir.

Avec 50 hectares de vignes bercés par les brises marines et le soleil méditerranéen, le Domaine Sarrat de Goundy bénéficie d’un terroir unique, propice à l’élaboration de vins d’une grande finesse, notamment en Appellation d’Origine Contrôlée La Clape. Ce massif rocheux, anciennement une île, confère aux raisins une typicité et une fraîcheur incomparables, ce qui se reflète dans chaque cuvée du domaine.

En plus de sa production viticole, le Domaine Sarrat de Goundy se distingue par son approche tournée vers l’oenotourisme. Des visites guidées, des dégustations dans une ambiance conviviale et des événements culturels contribuent à faire vivre une expérience immersive au coeur des vignes. À la découverte de la cuvée « Le Planteur » en Appellation La Clape. Ce vin, issu d’un assemblage de Bourboulenc, Roussanne, Grenache blanc et Macabeo, se distingue par sa robe dorée aux ref lets verts. Le nez d’une grande richesse aromatique dévoile des notes de poire et de badiane. La bouche alliant rondeur et vivacité révèle une finale persistante marquée par des arômes de miel et de noix fraîche.

Il saura s’apprécier à une température comprise entre 10 et 12°C.

Bonne dégustation !