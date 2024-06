Temps de lecture estimé : 1 minute

Établi à plus de trois cents mètres d’altitude dans les contreforts des monts du Haut-Languedoc, le Domaine du Météore doit son nom au cratère situé en son coeur. Seule propriété viticole à posséder des vins issus de deux des appellations les plus célèbres de la région : Faugères et Saint-Chinian, le domaine créé des vins qui dénotent l’esprit des lieux, en réduisant au maximum l’intervention de l’homme.

Côté oenotourisme, le domaine propose tout au long de l’année des visites du domaine, des dégustations mais également des piqueniques dans les vignes ou encore des soirées oenocosmiques alliant musique, art, vin et bonne humeur.

Zoom sur la cuvée Perséides issue d’un assemblage de Grenache, de Syrah et de Mourvèdre. D’une robe brillante de couleur grenat aux reflets pourpres, ce vin dévoile un nez expressif sur des arômes de réglisse, de menthe poivrée et de cacao. En bouche, les tannins soyeux précèdent une finale longue, charnue et chaleureuse.

Ce vin rouge issu de l’Appellation Faugères, se mariera à merveille avec une ratatouille, un magret de canard aux cèpes ou avec un agneau rôti.

Bonne dégustation !