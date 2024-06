Temps de lecture estimé : 1 minute

PETIT QUIZZ

Le contexte entrepreneurial de ce pays, selon le LabEx Entreprendre*, est au-dessus de la moyenne des pays du G7. Les émissions de CO2 y baissent fortement, les indicateurs sur la situation detrésorerie des TPE/PME sont en légère amélioration, le déficit commercial ralentit. Fin 2023, le taux de chômagede ce pays est au plus bas depuis des décennies, plus de 50 000 emplois ont été créés au 1er trimestre dans le secteur privé. Il est le pays le plus attractif d’Europe pour les investissements internationaux, plus d’un million de contrats d’apprentissage ont été conclus en fin d’année dernière, record absolu. Vous lisez bien. Sans doute certains d’entre vous ont deviné de quel pays je parle. Nous sommes bien en France. Tant pis pour les prophètes de malheur. Oui, il existe des drames dans ce pays, des menaces et des galères. Mais oui, ça bouge, ça innove, ça entreprend avec ceux qui y croient. En particulier les entrepreneurs.

L’ÉVÉNEMENT

C’est celui de la Ligue des Optimistes de France qui organise durant toute la semaine du 10 juin 2024 La semaine de l’Engagement. Les délégués de la Ligue organiseront partout en France des événements de toute nature, sportifs, culturels, des ateliers, des conférences,

des dîners optimistes. Un sondage national réalisé à notre demande en mai 2023 par l’institut OpinionWay auprès d’un échantillon national de Français prouve à quel point cette valeur répond à une attente : pour 68 % des Français, l’engagement, c’est s’affirmer optimiste, pour 67 %, c’est donner du temps à une cause qui nous dépasse. On est bien loin du légendaire pessimisme de l’opinion, de la « désimplication » ou de la démission à l’égard des valeurs positives. L’engagement, à nos yeux, est une promesse, un partage, il nous oblige à sortir de nous-mêmes, à nous intéresser à l’autre, un état d’esprit qui aide à mettre en pratique l’altruisme, à donner plus de force et d’entrain à la société. On retrouvera le programme complet de cette semaine de l’Engagement sur le site de la Ligue

des Optimistes de France, www.liguedesoptimistes.fr/.

* Composé d’équipes de recherche en droit, économie et management, toutes spécialisées en entrepreneuriat

