Situé à 3 kilomètres d’Uzès, dans le triangle Méditerranée, Cévennes, Rhône, le Domaine Deleuze-Rochetin perpétue une tradition viticole remontant à l’époque romaine. Anciennement propriété des Barjeton Durfort, reprise en 1820 par la famille Deleuze Rochetin, le domaine appartient aujourd’hui à Christophe Deldycke, un entrepreneur à succès, président du directoire du Groupe Turenne Capital.

Le vignoble s’étend sur 23 hectares et s’épanouit sur des sols caillouteux et peu profonds, constitués d’un mélange d’argile, de grès et de calcaire. Ce terroir d’exception donne naissance à des vins frais et élégants, préservant toute la pureté du fruit. Depuis 2009, le domaine est certifié en agriculture biologique par ECOCERT. Ce choix reflète une philosophie tournée vers le respect de l’environnement et des hommes. Aucun produit de synthèse n’est utilisé, que ce soit dans les vignes ou à la cave. Les sols sont travaillés mécaniquement pour préserver la biodiversité, et la vigne est protégée avec des doses minimales de bouillie bordelaise et de soufre.

Médaillée d’or au Concours Général Agricole de Paris 2024, la cuvée Harmattan 2023 est issue d’un assemblage de Viognier, Grenache blanc et Roussanne. Cette cuvée dévoile un nez complexe mêlant des arômes fumés et iodés, avec des notes délicates de fruits blancs et de fleurs. En bouche, elle allie volume et vivacité, soutenue par une finale longue et saline. A l’image des grands vins blancs de Bourgogne, ce 2023 possède un réel potentiel de garde. Il se marie à merveille avec un loup ou encore avec un wok de pois gourmands aux herbes fraiches à une température de service de 13°C.

Bonne dégustation !