Vite compris le 18 avril

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La dette de Casino fait moins peur • L’agence Fitch vient de relever la dette du groupe Casino à CCC+. Cela fait suite à la restructuration en cours des magasins et officialisée depuis fin mars. Avant cette (légère) éclaircie, la dette pour Casino était classée « RD », c’est-à-dire en défaut restreint. Attention toutefois à ne pas s’emballer, Fitch rappelle que le distributeur « devra encore faire face à des défis importants en 2024 ». Philippe Palazzi, le nouveau directeur général de Casino en est d’ailleurs bien conscient, c’est pourquoi il veut repositionner sa marque et faire de ses magasins des « champions de la proximité ».

Tesla a un plan… • Et il ne plaît pas à la justice américaine ! En janvier dernier, la juge d’un tribunal du Delaware annule le plan de rémunération d’Elon Musk imaginé par le conseil administratif de Tesla. L’idée visait à remettre au fondateur de la marque des actions Tesla en fonction de l’atteinte de plusieurs objectifs sur dix ans. Au cours de l’époque, ce plan s’estimait à 56 milliards de dollars. Un actionnaire était alors passé par-là pour éviter que cela n’arrive et la justice lui avait donné raison. Pourtant, le conseil d’administration continue de soutenir son idée et veut réitérer sa tentative. « Le temps et les résultats n’ont fait que démontrer la sagesse de notre jugement », font valoir les dirigeants de l’entreprise. Alors, pour ce faire, il se pourrait que Tesla change de domiciliation et quitte le Delaware pour le Texas.

Adidas a bien entamé l’année • Les résultats sont supérieurs aux attentes ! L’équipementier allemand a fait état d’un résultat d’exploitation trimestriel à 336 millions d’euros pour les trois premiers mois de l’année 2024. Pour rappel, au premier trimestre de 2023, le bilan plafonnait à 60 millions d’euros. Dans le détail, c’est le regain d’intérêt pour les modèles « rétro » qui permet à Adidas de maintenir la barque après quelques mauvaises passes au moment de se séparer de Kanye West et de ses créations « Yeezy ».

Vinci atterrit en Écosse ! • Le groupe de BTP français s’apprête à acheter plus de la moitié de l’aéroport d’Édimbourg. Coût de l’opération ? 1,5 milliard d’euros. Par ce biais, Vinci cherche à se diversifier alors que la crainte autour des concessions des autoroutes françaises grandit. Ces dernières prendront fin en 2032 et 2036 et pour la suite, rien n’est encore acté nous informe La Tribune. Aujourd’hui, plus de la moitié des bénéfices de Vinci proviennent de ces contrats. Il est donc important pour l’entreprise de se diversifier afin d’éviter d’envisager le pire.

Systovi cesse ses activités • Voilà, c’est fini… Le fabricant français de panneaux solaires Systovi annonce la cessation de ses activités notamment. L’entreprise évoque « l’accélération soudaine du dumping chinois » depuis 2023 pour expliquer son arrêt. Cette cessation résonne déjà comme une mauvaise nouvelle tant la France accuse du retard dans le secteur photovoltaïque. « Nous sommes très tristes de cette issue et mobilisons dès à présent toute notre énergie pour accompagner du mieux possible les femmes et les hommes qui se sont battus depuis 15 ans pour faire exister le solaire français », a déclaré Paul Toulouse, directeur général de Systovi.

crédits : shutterstock