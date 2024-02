Temps de lecture estimé : 2 minutes

Attal : un nouvel espoir ? • Il tonne, il étonne. C’est Attal. Le Premier ministre a prononcé, mardi 30 janvier à l’Assemblée nationale, un discours de politique générale plutôt salué. Désireux d’incarner « l’homme du quotidien », l’élu de Vanves utilise des mots qui sonnent juste aux oreilles des citoyens : « déverrouiller » ; « débloquer » ; « débureaucratiser » ; « désmicardiser ». Avec un ton de mitraillette, le jeune leader entend incarner une nouvelle forme de pouvoir, entre empathie et autorité. Maintenant, place aux actes… Les Français l’attendent au tournant.

Mesures et mesurettes • Lors de son discours de politique générale, Gabriel Attal a fait le choix de se concentrer sur une myriade de petites mesures facilement applicables plutôt que sur de grandes réformes d’envergure. Ainsi propose-t-il de généraliser le conditionnement du RSA à la réalisation de 15 heures d’activité par semaine, à horizon 2025. Même généralisation pour le fameux SNU (Service national universel), accompagné par l’annonce de la création des TIE (Travaux d’intérêt éducatif), à destination des mineurs délinquants. Gabriel Attal annonce vouloir réformer « sans tabous » l’assurance-chômage et décide de supprimer toutes les autorités administratives qui ne se sont pas réunies depuis douze mois.

Chine : premier exportateur automobile mondial • La Chine détrône le Japon. Et devient, selon les données publiées par l’Association japonaise des constructeurs automobiles (Jama), le premier exportateur automobile mondial. Les constructeurs chinois ont exporté 4,91 millions d’unités l’an dernier (+ 57,9 %), contre 4,42 millions de véhicules (+ 16 %), au pays du Soleil-Levant. Le Japon détenait le titre de premier exportateur mondial depuis 2017. Une chose est certaine : la course effrénée à laquelle se livrent les deux géants asiatiques prouve le retard pris par l’Europe et l’Amérique du Nord.

Free : une nouvelle offre « ultra » qui va faire parler • Lors d’une conférence de presse scénarisée façon start-up, Xavier Niel, capitaine de l’empire Iliad, annonce « une offre de malade », n’hésitant pas à utiliser le mot ridicule de « dinguerie ». Concrètement, il s’agira de proposer aux abonnés Free, pour cinquante euros par mois, l’accès à la fibre, Netflix, Disney+, Prime Video ainsi que Canal +. Une offre alléchante car, considérés de manière indépendante, ces divers abonnements reviennent à 84 euros par mois ! Cette nouvelle « box » nommée Freebox Ultra devrait se déployer sur le marché dans les prochains mois.

JOP de Paris : les réservations aériennes au plus haut • Les Parisiens n’ont pas forcément envie de les accueillir. Mais pourtant, les touristes arriveront bel et bien en nombre pour assister aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Deux fois plus de réservations sont enregistrées par rapport à l’été précédent ! Selon le baromètre de l’Office du Tourisme de Paris, « le volume de réservations aériennes internationales à date pour les Jeux » à destination d’Orly et de Roissy « est en hausse de + 115,5 % par rapport à la période 26 juillet – 11 août 2023 ». En prévision, la nuitée à l’hôtel coûtera en moyenne 522 euros, contre 202 en juillet et 161 en août 2023. Bonne nouvelle pour le monde du tourisme.

crédits : shutterstock