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Que ce soit en couple, en famille ou entre amis, une semaine au ski vraiment réussie repose autant sur le choix de la station que sur la qualité de l’organisation. Mais qu’il s’agisse du choix de l’hébergement, de l’arrivée au coeur de la station, ou d’autres éléments comme le matériel, ce sont autant d’éléments qui doivent être anticipés pour profiter pleinement des pistes sans transformer le séjour en course contre la montre…

Conseil n°1 : Choisissez un hébergement adapté

En premier lieu, rappelons que la proximité des pistes peut déjà faciliter les déplacements quotidiens, notamment si vous devez vous déplacer avec du matériel de ski. Ainsi, pour votre séjour, un spécialiste de l’hébergement comme Sowell propose des hébergements dans de nombreuses stations des Alpes, en hôtel ou même en résidence. En plus de l’hébergement, n’oubliez pas de vérifier également la distance avec le centre de la station et les remontées mécaniques selon vos priorités. Avant de réserver, vous pouvez aussi bien consulter les dates disponibles, car contrairement aux apparences, un séjour ne doit pas nécessairement suivre le traditionnel format du samedi au samedi mais peut s’adapter à des nuits en semaine.

Conseil n°2 : Organisez votre jour d’arrivée

Pour gagner en confort, le premier jour de vos vacances au ski doit rester aussi léger que possible. Par exemple, si vous voyagez en voiture, renseignez-vous sur les conditions d’accès à la station, et gardez également les équipements nécessaires pour circuler sur une route enneigée facilement accessible. Pour un trajet en train ou en avion, vous devrez aussi anticiper le transfert jusqu’à la station pour ne pas être pris au dépourvu. Une fois sur place, prévoyez suffisamment de temps pour récupérer les clés, déposer toutes vos affaires et prendre connaissance de votre environnement. Vous devrez également éviter de programmer une activité juste après votre arrivée, afin de conserver une marge en cas de retard.

Conseil n°3 : Réservez le matériel avant de partir

La location des skis, des chaussures, des bâtons ou même du snowboard peut aussi représenter une partie conséquente d’un budget pour des vacances au ski. Ainsi, une réservation bien anticipée peut vous aider à limiter les démarches à réaliser une fois que vous êtes arrivé en station. Si besoin, pour alléger vos bagages, la location sur place est aussi une solution qui peut être utile dans bien des cas.

Conseil n°4 : Planifiez les cours selon votre niveau

Les cours de ski ou de snowboard gagnent également à être intégrés au planning dès la réservation du séjour, surtout pour les débutants et les plus jeunes. N’oubliez pas que le choix de l’horaire doit notamment tenir compte du temps nécessaire pour rejoindre le point de rendez-vous, même si vous êtes proche. Pour éviter les retards, avant de réserver, vérifiez donc sa localisation par rapport à votre hébergement, car un logement près des pistes n’indique pas forcément qu’il se trouve à proximité du lieu de rassemblement.

Conseil n°5 : Alternez entre le ski et les pauses

Une semaine entière sur les pistes demande un rythme raisonnable pour tenir sur la durée. Pour cela, prévoyez des pauses régulières pour récupérer, surtout après plusieurs heures de ski. De plus, ces moments peuvent aussi permettre de découvrir la station autrement, que ce soit avec une promenade dans la station, une sortie en raquettes, un restaurant local, ou une autre activité de la station.