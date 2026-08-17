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Bien que les visioconférences soient devenues un outil de travail incontournable pour les professionnels, peu de dirigeants s’interrogent sur la sécurité des appels vidéo, en particulier en ce qui concerne les protocoles réseau utilisés pour ces appels. Du côté des utilisateurs, une caméra et un micro suffisent. Les navigateurs, eux, s’appuient sur des technologies complexes et des protocoles essentiels aux appels. Il est important de comprendre leur fonctionnement pour mieux appréhender les principaux risques des appels vidéo.

TCP et UDP : deux protocoles aux rôles différents

Les solutions de visioconférence modernes (Zoom, Teams, Google Meet, etc.) reposent en grande partie sur le WebRTC, une technologie qui permet aux navigateurs d’établir des communications audio et vidéo en temps réel.

Pour offrir une expérience fluide, le WebRTC privilégie le protocole UDP. Contrairement au TCP, l’UDP ne vérifie pas systématiquement que chaque paquet de données est reçu dans le bon ordre ou retransmis en cas de perte. Cette approche réduit la latence et évite les coupures pendant les conversations.

À l’inverse, le protocole TCP privilégie la fiabilité de la transmission, ce qui le rend plus adapté au transfert de fichiers ou à la navigation qu’aux échanges audio et vidéo en direct. Le choix entre TCP et UDP est donc à déterminer en fonction de vos usages.

Protocoles et risques de sécurité des appels

Le choix entre TCP et UDP ne détermine pas à lui seul le niveau de sécurité d’un appel vidéo. Les solutions basées sur WebRTC chiffrent les flux audio et vidéo par les protocoles DTLS et SRTP. Pour autant, même si les communications sont chiffrées, certains risques persistent autour de cette couche de transport :

une mauvaise configuration des serveurs de signalisation ;

des navigateurs ou des extensions obsolètes ;

des identifiants de réunion insuffisamment protégés ;

l’enregistrement des conversations sur des services cloud ;

l’utilisation de réseaux Wi-Fi publics peu sécurisés.

Autrement dit, même si le protocole réseau est correctement sécurisé, l’ensemble de l’écosystème informatique doit l’être également pour assurer la sécurité des appels.

De plus, de nombreuses entreprises imposent des pare-feu stricts qui limitent ou bloquent le trafic UDP. Par exemple, le WebRTC utilise des serveurs STUN et TURN pour permettre aux participants de se connecter malgré les pare-feu ou les routeurs NAT. Si ces composants sont mal configurés ou insuffisamment sécurisés, ils peuvent élargir la surface d’attaque d’un système d’information.

Les bonnes pratiques pour limiter les risques

Pour les PME comme pour les grandes entreprises, différentes mesures simples à mettre en œuvre permettent de réduire significativement les risques liés aux appels vidéo :

maintenir les navigateurs et les outils de visioconférence à jour ;

utiliser l’authentification multifacteur (même si elle ne résout pas l’ensemble des risques ) ;

limiter les droits de partage d’écran et d’enregistrement ;

privilégier des réseaux sécurisés ou utiliser un VPN lors des déplacements ;

sensibiliser les collaborateurs aux tentatives de phishing.

La prévention reste essentielle pour assurer un environnement d’échange sécurisé et adapté aux appels vidéo professionnels.