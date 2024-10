Temps de lecture estimé : 1 minute

Les JOP viennent de se terminer, quel héritage pouvons-nous espérer conserver ?

D’abord, que nous les Français, sommes capables et peut-être les meilleurs pour accomplir de grandes choses. Nous l’avons montré au monde entier. Concernant le sport, l’héritage prendra plusieurs formes : un peu d’équipement, de nouveaux licenciés et des jeunes qui se disent que c’est aussi possible pour eux, encore des rêves plein les yeux. Sur les finances, le nerf de la guerre, c’est plus incertain : le sport peut faire partie des coupures budgétaires pour les prochains gouvernements, et les JOP ont masqué le fait que certains gros sponsors historiques du sport étaient en train de désinvestir. Il y a un mirage JOP.

Vous avez conseillé de nombreuses marques lors de ces JOP…

Tout à fait, une vingtaine ! Notamment LVMH, Accor, Toyota ou encore Orange…Pour l’opérateur, notre travail a été de les associer au marathon des JO. Le 17 juin 2023, nous avons fait courir 5000 coureurs par équipe, de nuit, lors de l’Orange Night Run. Cet événement marquait l’association d’Orange avec les Jeux olympiques et le Marathon Pour Tous qui a eu lieu le 10 août dernier. Nous avons créé le team Orange Running, des contenus, des animations, des conseils de coach mais aussi toutes les activations pour gagner tous ces dossards. Et le jour du Marathon Pour Tous, nous avons organisé des surprises tout le long du parcours pour rendre ce moment inoubliable grâce à Orange.

Quelles sont les missions d’Havas Play auprès des institutions sportives ?

Nous les aidons à augmenter et protéger leur valeur : accroître les revenus (sponsoring, billetterie ou licenciés, etc.), accélérer la transformation digitale, la fanbase, faire connaître l’institution, ses initiatives, et la protéger par les relations presse et l’influence. Les institutions sportives n’en n’ont jamais eu autant besoin ! Quelques exemples de clients que nous représentons : des clubs de football, des fédérations comme la fédération française de rugby ou de tennis de table, des organisateurs d’événements : Paris 2024 ou l’America’s Cup, enfin, l’UEFA pour le social media dans le monde.