Temps de lecture estimé : 2 minutes

Réfléchir ensemble. Le séminaire d’entreprise compte bien des avantages. En « dépaysant » votre équipe dans un lieu nouveau, il annihile la routine, les process, le tempo habituel d’une journée de travail. Utile pour fédérer, créer du lien. Moyen aussi d’insuffler une nouvelle dynamique. Le séminaire est l’occasion de penser autrement – out of the box comme le diraient nos amis d’outre-Manche.

La question du comment

Mais comment organiser un séminaire ? Il est vrai que la rentrée s’y prête bien. Autrefois populaires, les séminaires « longue-distance », en République dominicaine ou même en Tunisie, ont du plomb dans l’aile. Vraiment, rassembler vos équipes dans un club de vacances ne sera pas d’une efficacité sans nom. Dirigeants, n’en doutez pas, vos salariés savent s’amuser… sur leur temps libre. S’il s’agit simplement de « resserrer les liens », un verre de temps en temps après le travail sera sans doute plus indiqué qu’un séminaire.

Le séminaire doit répondre à un objectif professionnel. Le renforcement du lien humain est certes un avantage complémentaire, mais la priorité, c’est l’utilité professionnelle. Réorganiser. Prendre enfin le temps nécessaire pour ralentir ensemble. Faire preuve d’intelligence collective. Réfléchir à ce qu’on pourrait améliorer. Organisation, communication, méthodes… Libérer la parole, parce que chacun a son idée. En bref, chasser les résidus de « stupidité fonctionnelle » qui paralysent votre entreprise.

POUR ÊTRE EFFICACE, UN SÉMINAIRE

DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE

PRÉPARATION ET D’UN SUIVI

Pourquoi organiser un séminaire ?

Pour être utile, le séminaire doit être motivé. Il s’accompagne d’une stratégie « avant, pendant, après ». Prendre à la légère son organisation revient à manquer la cible. Donner un coup d’épée dans l’eau… Et faire subir à votre entreprise une dépense lourde et injustifiée. Si organiser une activité peut être sympathique, il convient de veiller à ce qu’elle convienne à chacun.

Il faut donc établir un programme. Et s’y tenir. C’est la condition sine qua non du changement. Sinon, la phrase de Lampedusa viendra vous hanter : « Il faut que tout change pour que rien ne change. » S’en tenir aux belles paroles pour tout oublier une fois de retour au bureau, c’est acter l’échec total du séminaire.

Où réunir vos équipes ?

Le choix du lieu est évidemment capital dans l’organisation d’un séminaire. Pour privilégier le travail – car le séminaire est bel et bien un moment de travail – on préférera sans doute le charme champêtre de nos campagnes. Les provinces de France voient fleurir un peu

partout des lieux dédiés : gîtes, châteaux, fermes… Choisissez selon vos moyens et vos effectifs.

Des sites dédiés comme Les Maisons de Campagne, Naboo ou Séminaire au vert peuvent vous aider à dégoter la perle rare. En règle générale, on préférera évidemment ne pas trop s’éloigner du bureau et choisir une destination facilement accessible par le train. Cela facilite le transport des équipes et fait baisser la facture. Le chiffrage du séminaire est un élément clef de sa réussite. Plomber les comptes de l’entreprise pour une raison non-essentielle serait de fort mauvais aloi.

Lisbonne, l’originale et brillante cité des séminaires

Si votre entreprise en a les moyens et le potentiel, il est imaginable d’organiser un grand rendez-vous à l’étranger. Ce sera un moment charnière dans la vie de l’entreprise : il faut le penser comme tel. L’Europe centrale, avec ses merveilles insoupçonnées, profite déjà du mouvement. Budapest, Prague, Cracovie… Il y a aussi Londres, capitale de la finance européenne. L’Europe du Sud n’est pas en reste : Cannes, Nice, Barcelone, Séville… Mais ladernière tendance est à la pointe occidentale du continent : Lisbonne. La capitale lusitanienne possède de nombreux atouts.

Outre un patrimoine exceptionnel, un ensoleillement remarquable, des prix qui défient la concurrence, Lisbonne dispose d’une expertise dans l’organisation des séminaires. Même si en l’occurrence, on parlera plutôt « d’événement d’entreprise » que de séminaire à proprement parler. L’occasion de fêter l’anniversaire de l’entreprise, un juteux contrat ou tout simplement d’envoyer un message de bienveillance à vos collaborateurs.

Le séminaire : meilleur antidote à la froideur digitale

Ainsi, l’organisation d’un séminaire s’avère très extensible. Simple réunion de travail dans un cadre champêtre ou voyage d’entreprise pour marquer le coup, le séminaire reste un moment important dans la vie professionnelle. Son objectif clef : reconnecter avec l’aspect humain. Plus que jamais essentiel à l’heure de la grande démission et du télétravail.

VALENTIN GAURE