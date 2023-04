Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’ACTUALITÉ

C’est l’événement du mois. L’institut OpinionWay vient de publier son baromètre de la confiance. Une véritable somme pour une enquête réalisée auprès de 3 000 personnes. Évidemment le lien est tel entre optimisme, énergie positive et confiance que j’y ai puisé pour vous quelques indicateurs utiles à la réflexion. Je passe sur tout ce qui ne fonctionne pas ou suscite la défiance. Le président, le gouvernement, les médias, les partis politiques, les réseaux sociaux, le fonctionnement de la démocratie, etc. Nous connaissons le côté râleur, jamais content les Français dès qu’ils ont la possibilité de s’exprimer.

72% des personnes interrogées jugent importante la place du travail dans leur vie

Un début de point de bascule se fait sur leur façon de qualifier leur état d’esprit. Certes, la lassitude et la méfiance arrivent toujours en tête mais avec des chutes spectaculaires. Arrivent ensuite, presque à égalité, la sérénité et la confiance avec des hausses aussi spectaculaires. Cela s’explique sans doute par le fait qu’une majorité de Français affirment que le pays a les capacités de surmonter les crises actuelles. Sur la satisfaction à l’égard de leur vie personnelle, ils sont 34% à être satisfaits, 23% mécontents et 39% neutres. Cette option neutre trouble un peu la lecture par rapport aux sondages classiques où une très large majorité de Français se déclarent heureux dans leur vie personnelle tout en constituant collectivement l’un des peuples les plus pessimistes du monde. C’est le paradoxe français, un jeu de rôles pour accentuer nos performances individuelles en noircissant le tableau autour de nous. Jules Renard ne disait-il pas : «Les gens heureux n’ont pas le droit d’être optimistes. C’est une insulte au malheur». Autre donnée positive au moment où circulent tant d’interrogations nouvelles sur le rapport au travail : 72% des personnes interrogées jugent importante la place du travail dans leur vie. Enfin, lorsqu’on demande aux Français leur préférence en matière de système politique, ils choisissent en majorité la démocratie. Ouf ! Néanmoins ils sont 29% à désigner «un homme fort qui n’a pas à se préoccuper ni du Parlement, ni des élections», et 19% à souhaiter que l’armée dirige le pays. Poutine, sors de ce corps !

DEUX LIVRES… ET DEUX PERSONNALITÉS

Emmanuel Leclercq enseigne la philosophie et l’éthique de l’IA. Sa vie est un roman. Abandonné à la naissance dans une poubelle de Calcutta, il est sauvé par Mère Teresa elle-même et sera adopté par une famille française. Il veut être prêtre mais finalement devient enseignant et auteur. La foi et la philosophie le conduisent à multiplier les engagements solidaires et les associations d’entraide. Précipitez-vous sur son livre : La vie est un combat. Accepte-le !, aux éditions Alisio. Gérard Bertrand est vigneron. Son château l’Hospitalet, grand vin rouge 2017, a été élu meilleur vin du monde en 2019. À ses yeux, être vigneron c’est considérer la nature avec respect et humilité, préserver l’harmonie des écosystèmes, être entrepreneur, c’est cultiver l’optimisme, la transmission et s’adapter au monde qui change. Régalez-vous avec son livre : La nature au cœur, (Albin Michel)

Se connecter au printemps de l’optimisme : www.printempsdeloptimisme.com

Rejoindre la ligue des optimistes : www.optimistan.org