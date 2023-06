Temps de lecture estimé : 2 minutes

Une chronique signée Anne Baron, directrice générale de l’association Les Rebondisseurs Français.

Luko, l’assurtech qui se relève avec assurance !

La start-up de l’assurtech Luko n’avait sans doute pas prévu de procédure de sauvegarde accélérée dans son business plan, mais elle a su rebondir avec assurance ! Malgré la forte croissance certifiée par les cofondateurs, l’entreprise, comme toute société, n’a pas de garantie de succès face aux aléas de l’activité, de l’environnement ou encore de l’économie. Endetté, l’assureur spécialiste de l’habitation a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour assurer ses arrières (et notamment sa dette) après l’annulation d’une levée de fonds.

Cependant, Luko rebondit en un temps record : Admiral est venu lui porter assistance en rachetant la start-up. Un placement qui fait sens : le groupe est également un expert des assurances en ligne. De quoi couper court(age) à cette épreuve qui aurait pu terminer de manière plus sinistre. Grâce à cette relance en compagnie d’un pair, Luko est prêt à assurer pleinement sa place sur le marché.

Le rebond de l’immobilier fait sa crise

Avec le rebond des taux d’intérêts, les banquiers ne sont pas prêts à consentir facilement à de nouveaux emprunts. Face aux difficultés des acquéreurs, les ventes sont ralenties. Résultat : un marché immobilisé qui traverse une nouvelle crise et des faillites qui se multiplient dans le secteur. Agences immobilières et courtiers sont fragilisés et mettent, pour certains, la clé sous la porte. Les potentiels clients ne peuvent pas jeter leur enveloppe budgétaire (travaux inclus) par les fenêtres. Les promoteurs et constructeurs font donc aussi les frais de cette situation, bien qu’ils ne le crient pas sur tous les toits. Mais il ne faut pas fermer la porte au rebond…

Bâtir sa réussite : quand le rebond devient l’assurance des entrepreneurs

Dans le monde de l’entrepreneuriat, le rebond est un impératif pour surmonter les épreuves. C’est particulièrement vrai dans le secteur de l’immobilier, où les fluctuations du marché peuvent ébranler les plus solides des fondations.

Comme des architectes de leur propre destin, les entrepreneurs rebâtissent sur les ruines de leurs échecs passés, et utilisent l’expérience comme matériau de construction. Avec une assurance solide comme pilier, ils érigent des succès durables.

Dans ce monde où les fondations peuvent trembler, c’est en rebondissant, en se relevant avec assurance, que les entrepreneurs construisent des réussites qui défient les lois de la gravité, transforment les épreuves en opportunités et construisent des succès qui ne connaissent pas de limites.