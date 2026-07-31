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Comment Reekom développe son activité ?

Créée en 2021, Reekom propose une solution de revalorisation des produits défectueux des marques et retailers. Dans notre usine de La Courneuve (93), nous nettoyons et remettons en état des articles principalement issus de la mode. Objectif ? Transformer des produits considérés comme des déchets en ressources valorisées.

La CCI soutient notre développement en nous mettant en relation avec les bons interlocuteurs, en renforçant notre visibilité et en nous proposant des accompagnements sur des sujets très concrets. Concours, pitchs, rencontres… nous ont permis de nous faire connaître, d’élargir notre réseau commercial et d’ouvrir de nouvelles opportunités.

Que représente pour vous le prix « Entrepreneur de l’année Made in Île-de-France » ?

Recevoir ce prix est une véritable reconnaissance pour moi, Reekom et ses 40 salariés qui œuvrent chaque jour pour réduire le gaspillage. Il souligne aussi l’importance croissante de l’économie circulaire et de son déploiement opérationnel auprès des marques et distributeurs.

Notre mission comporte en outre une dimension sociale forte : en donnant une seconde vie aux objets, nous offrons aussi une seconde chance à des personnes éloignées de l’emploi. Cette distinction valorise donc ce modèle social, local et non délocalisable.

Quelles sont les prochaines étapes pour Reekom ?

Nous devons continuer à faire croître nos volumes. Aujourd’hui, nous traitons environ 30 000 pièces par mois. Notre objectif est d’atteindre 70 à 90 000 pièces.

Nous voulons aussi étendre notre action à d’autres catégories de produits, comme le sport ou l’outdoor.

Enfin, nous visons l’international. Nous avons construit en France un outil industriel puissant pour revaloriser des produits défectueux. Désormais, l’objectif est d’accompagner les marques sur leur marché secondaire, y compris au-delà du marché français.