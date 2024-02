Temps de lecture estimé : 2 minutes

Geev : économisez des millions en donnant une seconde vie aux objets ! • L’application Geev annonce fièrement avoir permis à ses utilisateurs d’économiser la somme impressionnante de 140 millions d’euros ! En effet, en lançant un calculateur d’économies en euros, Geev met en lumière l’impact financier concret du réemploi d’objets récupérés gratuitement ou à moindre coût entre particuliers. Cette initiative s’inscrit ainsi dans une tendance croissante de consommation écoresponsable, où donner une seconde vie aux objets prend le pas sur l’achat de neuf. Grâce à cette application innovante, les utilisateurs peuvent donc désormais estimer en temps réel les économies réalisées, avec une moyenne de 50 euros par mois par « geever ». Avec plus de 24 000 membres ayant économisé plus de 1 000 euros, Geev offre une solution précieuse en cette période d’inflation, tout en favorisant une consommation plus durable et économique.

Floride : vers une protection des enfants sur les réseaux sociaux • Le Parlement de Floride a adopté en fin de semaine dernière une loi controversée qui interdit l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. La proposition, votée à une large majorité au Sénat puis à la chambre basse, nécessite désormais la promulgation du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a exprimé son scepticisme. Si le texte est signé, les réseaux sociaux devront empêcher les enfants de moins de 16 ans de créer des comptes ou fermer ceux déjà existants. Malgré les inquiétudes sur la liberté d’expression, le républicain Erin Grall, porte-parole du projet de loi, défend l’initiative comme une mesure de protection nécessaire face à ce qu’il décrit comme une manipulation de masse des enfants par les entreprises technologiques.

Révélations sur la complexité de la paie : entreprises dans l’embarras ! • Alight, fournisseur de technologies RH basées sur le cloud, dévoile les résultats du Company Payroll Complexity Report 2024. Selon celui-ci, plus de la moitié des entreprises interrogées (53 %) ont rencontré des difficultés dues à des erreurs de paie au cours des 5 dernières années. Les données, issues du Alight Global Payroll Complexity Index 2023, révèlent également que 51 % des répondants utilisent encore des feuilles de calcul et 19 % des processus manuels ou papier. Malgré une tendance à migrer vers le cloud, seules 26 % des entreprises ont des stratégies de paie exclusivement basées sur le cloud. De plus, seulement 8 % envisagent d’intégrer l’IA dans leurs processus de paie dans les deux prochaines années.

Les centres-villes en péril : les Français inquiets et demandeurs de solutions • Le 23 février 2024, Appinio, spécialiste des études de marché, révèle les résultats d’une enquête pour le magazine LSA sur l’avenir des commerces en centre-ville en France. En effet, les commerces sont essentiels à la vie de quartier pour 95 % des Français, favorisant le lien social (91 %) et simplifiant la vie quotidienne (94 %). Malgré cela, 54 % estiment que les prix pratiqués sont excessifs et 62 % font moins d’achats en raison de l’inflation. Avec 79 % de Français ayant observé des fermetures de magasins et 54 % craignant leur disparition, ceux-ci demandent des initiatives municipales concrètes pour soutenir la vie commerçante. En quête de solutions, 71 % souhaitent l’implantation de grandes enseignes mais sont partagés au sujet des magasins autonomes, privilégiant les services hybrides comme le click & collect.

Le Royaume-Uni signe un accord avec Frontex pour lutter contre l’immigration illégale • Le gouvernement britannique a signé un accord avec Frontex pour lutter contre l’immigration illégale en échangeant des informations et en renforçant la coopération, notamment dans l’utilisation de nouvelles technologies comme les drones. Le Premier ministre Rishi Sunak a d’ailleurs fait de cette lutte une priorité, même s’il rencontre des obstacles, notamment avec le projet controversé d’expulsion de migrants vers le Rwanda. La signature de l’accord s’est déroulée à Londres en présence de représentants britanniques et européens. Le ministre britannique de l’Intérieur a de son côté salué cette étape cruciale dans la lutte contre l’immigration clandestine, mettant en avant la baisse des traversées dangereuses de la Manche et l’accord précédent avec la France.

crédits : shutterstock