Qui ? SignalRH

Quoi ? Une nouvelle appli participative pour favoriser le bien-être et prévenir la violence au travail…

Dans le domaine de la gestion des risques psychosociaux (RPS) au sein des entreprises, SignalRH émerge comme un pionnier révolutionnaire. Fondé par Jean-François Ferrando, l’outil s’est récemment vu attribuer le prestigieux prix de l’innovation RPS et QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail) lors du salon Préventica 2023, entouré d’autres experts en prévention, psychologues, psychiatres et spécialistes de l’entreprise.

Un outil complet…

SignalRH pour en dire plus, se distingue en tant que premier outil d’évaluation des risques psychosociaux intégrant une approche exhaustive. Contrairement aux cabinets traditionnels qui se limitent souvent à des enquêtes internes sur des panels de salariés, SignalRH, dans sa façon de fonctionner, propose des évaluations de l’ensemble du personnel des organisations. Pour Jean-François Ferrando : « La réglementation légale prend en compte la totalité des salariés dans une organisation, et notre outil répond à cette exigence. »

L’outil ne se contente pas d’évaluer les risques, mais il offre également la possibilité de mettre en œuvre des actions correctives au sein des organisations qui l’utilisent. Basée sur le référentiel scientifique Gollac, initié par le ministère de la Santé et reconnu par la médecine du travail, SignalRH propose une approche scientifiquement étayée.

Jean-François Ferrando, appuie sur l’importance cruciale de SignalRH dans le contexte actuel : « En 2022, pour la première fois, les risques psychosociaux sont devenus la principale cause d’arrêts maladie, dépassant même les maladies ordinaires. SignalRH vise à combler le vide en plaçant la dimension psychosociale au cœur des risques professionnels. »

… Qui donne la parole à tous !

En plus d’être un outil de pilotage utile pour définir des plans d’actions, SignalRH adopte une approche participative. D’ailleurs l’ application est gratuite et accessible pour les salariés sur les plates-formes iOS et Android. L’outil vise le demi-million d’utilisateurs finaux d’ici à la fin de 2024. De leur côté, les abonnements pour les entreprises se basent en fonction de la tranche d’effectif salarié qu’il y a dans l’organisation. C’est donc un coût par employé et par mois qui respecte des tranches en fonction de la volumétrie de l’entreprise et aussi selon la durée de l’engagement.

De plus, SignalRH va au-delà de l’évaluation des risques en intégrant un mécanisme de signalement via son application. Tout employé peut alors signaler des situations inadaptées via l’outil… Et l’employeur est tenu de répondre à chaque signalement !

Bref, à l’heure d’un mal-être qui touche nombre de structures, SignalRH se positionne comme une réponse novatrice et indispensable pour les entreprises soucieuses de la santé psychosociale de leurs collaborateurs. La commercialisation de cet outil révolutionnaire a été lancée en janvier 2024, et promet une gestion proactive et participative des risques psychosociaux dans le monde professionnel.