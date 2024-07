Mocchi&Partners : un peu de France en Amérique latine !

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Mocchi&Partners

Quoi ? Un cabinet de conseil qui accompagne les réseaux de franchise français en Amérique latine.

Pour beaucoup de petits réseaux de franchise, l’internationalisation semble un rêve lointain, presque inatteignable. Pourtant, Paul-Antoine Mocchi, le fondateur de Mocchi&Partners, sait ô combien certaines régions du monde sont porteuses. C’est le cas de l’Amérique latine et de son amour démesuré pour le savoir-faire français. Un véritable eldorado pour nos réseaux de franchise en quête d’expansion. Entretien avec le fondateur du cabinet.

La création du cabinet Mocchi&Partners part d’un constat… Lequel ?

Paul-Antoine Mocchi : Un jour, avec mon associé, on s’est dit qu’il y avait quand même de magnifiques entreprises en France, notamment en matière de restauration rapide. Grâce à mon passé d’expatrié en Amérique latine, je le sais, ce continent est très friand de cette manière de consommer, mais l’offre se limite aux concepts nord-américains. On a alors pensé qu’il y avait de la place pour installer des petites franchises françaises avec des offres différentes et des avantages concurrentiels clairs.

Comment soutenez-vous ces réseaux en quête d’internationalisation ?

P-A.M : En plus de notre activité de conseil, nous les accompagnons dans toute la partie légale pour l’implantation en Amérique latine et pour la partie administrative de l’entreprise. Opérationnellement, nous pouvons aussi nous rendre dans les succursales ouvertes sur le continent pour en assurer le suivi quotidien. Et évidemment, notre rôle est aussi de trouver des masters franchisés locaux qui connaissent les territoires et qui n’attendent qu’un nouveau concept pour s’implanter et le faire fructifier.

Au-delà d’un nouveau marché à fort potentiel, quels sont les avantages de s’implanter en Amérique latine ?

P-A.M : C’est un continent sur lequel les résultats opérationnels peuvent être très intéressants, en raison de certaines légèretés fiscales ou d’allègement de charges du personnel.

Là-bas, on trouve des concepts de micro-franchise avec des banques qui assurent le micro-financement. C’est une porte de sortie de la pauvreté pour les futurs indépendants locaux, qui sont accompagnés dans leur développement. C’est pourquoi nous accompagnons des réseaux de franchise dont le concept est modulable et peut se décliner par exemple en food truck. Cela leur permet d’ouvrir des points de vente en « micro-franchise » pour des coûts bien moindres qu’une implantation traditionnelle. Pour nos clients, le maillage du territoire est donc facilité.

Justement, quelle est la typologie des clients qui font appel à vos services ?

P-A.M : Au-delà du fait d’être modulables, nos clients ont des réseaux d’une quinzaine ou vingtaine d’établissements. La plupart ont déjà une succursale dans les territoires d’Outre-mer. Nous recherchons ces profils qui n’ont pas eu peur de casser la barrière des frontières métropolitaines.

Quel avenir pour Mocchi&Partners ?

P-A.M : Aujourd’hui, on travaille très sérieusement sur le lancement de partenariats avec des marques françaises, donc hors franchise. On veut mettre à profit notre réseau d’importateurs au Paraguay, Colombie, Panama et Brésil qui raffolent de produits bio ou naturels produits en France par des petites start-up très performantes. Nous pensons qu’il y a un vrai potentiel aussi à ce niveau-là, alors on recherche des marques françaises en quête de croissance à l’international et d’exportations. C’est un projet qui va sûrement se réaliser à très court terme.

Propos recueillis par Tanguy Patoux