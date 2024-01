Temps de lecture estimé : 2 minutes

JOP-2024 : l’État fait ses Jeux avec la police • Le ministre de l’Intérieur a annoncé dans un courrier adressé à tous les agents, une prime exceptionnelle aux effectifs de police mobilisés en Île-de-France durant les Jeux de Paris. Celle-ci va de 1 000 à 1 900 euros. Dans le détail, la somme maximale concerne les effectifs engagés en Île-de-France et à la préfecture de police de Paris, ainsi que les agents de la police aux frontières mobilisés dans les aéroports parisiens. Une indemnité de 50 euros par nuit est également prévue pour les policiers déplacés au moins cinq jours. Le ministre s’engage également au paiement intégral des heures supplémentaires, déplafonnées et défiscalisées. Enfin, des mesures d’accompagnement social incluent le doublement du chèque emploi service universel jusqu’à 350 euros par enfant pour les mères ou pères célibataires.

Cyclone Belal : 100 millions d’euros de dégâts pour la Réunion • France Assureurs a annoncé mardi 30 janvier que les dégâts causés par le cyclone Belal, qui a frappé la Réunion mi-janvier, s’élèvent à 100 millions d’euros. Les particuliers supportent la majeure partie de la note qui s’élève pour cette catégorie seule à 82 millions d’euros. Les professionnels suivent avec 14 millions et enfin les automobiles représentent 4 millions. Pour rappel, le cyclone a généré un total de 42 100 sinistres lors de son passage le 15 janvier, accompagné de vents dépassant les 250 km/h. Une facture salée qui place Belal comme le deuxième cyclone le plus coûteux après Dina en 2002.

France : 0,9 % de croissance économique • L’Insee a annoncé mardi que le PIB français est resté stable au quatrième trimestre 2023, enregistrant une progression annuelle de 0,9 %. Un chiffre proche de la prévision gouvernementale de 1 %. La croissance a donc été portée par un solide deuxième trimestre, révisé à la hausse de 0,1 point à 0,7 %. Les trois autres trimestres, eux, ont affiché une croissance nulle, avec une révision à la hausse pour le troisième trimestre. Malgré des incertitudes dans les enquêtes de conjoncture, la France peut se rassurer en comparaison avec l’Allemagne, où les prévisions s’orientent vers deux années de récession.

Toyota bat des records de ventes • Toyota a annoncé fièrement avoir atteint la barre des 11,2 millions de véhicules vendus en 2023. La marque, par ces chiffres renforce alors sa position de leader mondial. Cependant, le géant japonais reste discret tandis que trois de ses filiales sont au cœur de différents scandales. Outre cela, la croissance sur un an a été robuste (+7,2 %), stimulée par la popularité croissante des véhicules hybrides et la résolution des problèmes liés aux pénuries de semi-conducteurs. Ainsi, Toyota, qui a récupéré le titre de numéro un mondial en 2020, maintient sa position devant Volkswagen, arrivé deuxième en 2023 avec 9,24 millions de véhicules vendus. Pendant ce temps, l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors a écoulé 6,4 millions de véhicules, affichant alors une progression de 4 %.

Norvège : jackpot de 197 milliards d’euros ! • Le fonds souverain de la Norvège, le plus important au monde, a annoncé un rendement record de 2,222 milliards de couronnes (197 milliards d’euros) en 2023. Porté par les valeurs technologiques et la faiblesse de la couronne norvégienne, le rendement exprimé en monnaie nationale est le plus élevé jamais enregistré. Le fonds, alimenté par les revenus pétroliers, atteint alors une valeur de 15 765 milliards de couronnes fin 2023. Nicolai Tangen, le patron du fonds, souligne la solidité du marché boursier en 2023, avec une performance exceptionnelle des actions technologiques. Microsoft, Apple et Alphabet occupent d’ailleurs le podium des plus gros investissements. De plus, malgré des performances immobilières en berne, les obligations ont tout de même enregistré un rendement de 6,1 %.

crédits : shutterstock