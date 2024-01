Temps de lecture estimé : 2 minutes

Apple joue le jeu de l’UE : un safari de choix pour les utilisateurs, mais à quel prix ? • Apple se plie à contrecœur aux nouvelles règles de l’Union européenne, introduites par le Digital Markets Act (DMA). À partir de mars, avec la version 17.4 d’iOS, les développeurs pourront proposer des magasins d’applications alternatifs, vérifiés par Apple, mettant fin au monopole de l’App Store. Les utilisateurs pourront également choisir leur navigateur dès l’ouverture de Safari, offrant une alternative aux options préinstallées. Ces changements, en conformité avec la loi de l’UE, s’accompagnent de nouvelles conditions tarifaires pour les développeurs. Bien que présentés comme des garanties de protection de la vie privée, Apple exprime des inquiétudes sur la sécurité et la convivialité de l’expérience utilisateur. Le géant technologique, comme d’autres, sera soumis au DMA à partir du 7 mars, avec des sanctions sévères en cas de non-respect.

Espagne : le chômage en baisse, les services en hausse… • Le taux de chômage en Espagne a chuté à 11,76 % fin décembre 2023, marquant alors une baisse significative par rapport au 12,87 % atteint en 2022. L’Institut national de la statistique espagnole attribue ainsi cette amélioration à une création d’emplois robuste, surtout dans le secteur des services. Et ce, malgré une légère augmentation du chômage dans ce domaine. De plus, les femmes ont particulièrement bénéficié de cette tendance. Avec 21,25 millions d’emplois en 2023, l’Espagne semble sur la voie d’une reprise économique. Tout ces espoirs se confirment par une croissance prévue de 2,4 % en 2023.

Les ménages français confiants en janvier • En janvier, le moral des ménages français s’améliore, avec un indicateur de confiance à 91 points. Ainsi, il est en hausse de deux points par rapport à décembre dernier. Cependant, il est toujours en dessous de la moyenne à long terme (100), selon l’Insee. Ce mois-ci, les ménages estiment opportun d’effectuer des achats importants (+5 points), tout en éprouvant un sentiment d’amélioration des perspectives financières (+2 points). Ils sont également plus nombreux à anticiper une amélioration du niveau de vie (+6 points). Aussi, les craintes liées à l’emploi se réduisent, avec une baisse de 4 points dans le solde mesurant les perspectives d’évolution du chômage. Malgré cela, les ménages restent prudents, et continuent d’exprimer des inquiétudes modérées face à l’inflation future.

La CCR réévalue le coût des inondations • La Caisse centrale de réassurance (CCR) annonce une révision à la hausse du coût des inondations de novembre et janvier dans les Hauts-de-France. Elle porte ainsi le total à 640 millions d’euros, contre l’estimation précédente de 550 millions. Cette révision inclut une aggravation des sinistres de novembre (75 millions d’euros) et de nouveaux sinistres en janvier (15 millions d’euros). À savoir également, que la CCR, qui assure les assureurs pour les catastrophes naturelles, doit couvrir au moins 50 % de ce montant afin d’honorer ses contrats. Face à cela, la porte-parole de l’organisme souligne que cette estimation pourrait être ajustée en fonction des retours des assureurs. Enfin, de l’autre côté du globe, la CCR reste incapable d’estimer les dégâts du 15 janvier provoqués par cyclone Belal à La Réunion.

Champions Systematic 2023 : semaine de choc en prévision • Les Champions Systematic 2023, Accenta, Ecomesure, Naarea et Sipearl, se retrouvent à partir du 30 janvier et jusqu’au 2 février pour la semaine des champions du pôle Systematic. Pionniers et exemplaires, ces champions présentent des visions à moyen et long terme, associées à des stratégies de financement innovantes et des approches françaises de déploiement. La semaine à venir sera ainsi marquée par des webinaires quotidiens, mettant en lumière chaque champion et explorant leurs expertises, solutions, marchés et ambitions. Du supercalcul basse consommation à la géoénergie durable, ces entreprises incarnent l’ingéniosité et la créativité de la Deep Tech française. Elles offrent alors une véritable lame de fond d’optimisme et d’engagement pour l’avenir. Pour en savoir plus, retrouvez le programme de l’événement en ligne.

crédits : shutterstock