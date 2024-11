Temps de lecture estimé : 2 minutes

De l’importance des femmes dans la tech. Par Fariha Shah, CEO & cofondatrice de Cominty.

TRIBUNE. Face à la pénurie de talents et aux défis croissants en matière d’innovation, l’inclusion de femmes dans les équipes tech n’est plus une simple case à cocher en matière de diversité. C’est un impératif stratégique, un véritable levier de productivité et de compétitivité pour les entreprises. Au-delà de la diversité « pour la diversité », la présence des femmes dans les entreprises technologiques démontre des effets mesurables sur la performance, l’engagement et la rétention des talents.

Une dynamique de collaboration qui propulse la productivité

Les équipes équilibrées en genre créent une dynamique de collaboration plus forte et une meilleure communication, essentielles dans un secteur aussi compétitif que la tech. Des études montrent que les équipes diversifiées, notamment en genre, sont plus efficaces et performantes. Dans son rapport « Diversity Wins: How Inclusion Matters » (2020), McKinsey révèle que les entreprises ayant une diversité de genre élevée dans leurs équipes de direction ont 25 % plus de chances de surpasser leurs concurrents en matière de performance financière. La diversité favorise une complémentarité des compétences et des perspectives, réduisant les angles morts et permettant de traiter les problèmes de manière plus inclusive et innovante. Cette synergie devient un moteur de productivité qui distingue les entreprises les plus performantes.

Un puissant catalyseur d’innovation

Dans le domaine technologique, où l’innovation est cruciale, les équipes mixtes jouent un rôle déterminant en apportant des perspectives variées et complémentaires. Les femmes contribuent par des approches alternatives qui enrichissent les solutions développées et ouvrent la voie à de nouvelles opportunités. Une étude de BCG, intitulée « How Diverse Leadership Teams Boost Innovation » (2018), indique que les entreprises avec des équipes de direction diversifiées, tant en genre qu’en origine, connaissent une augmentation de 19% de leurs revenus provenant de l’innovation. Cela démontre que la diversité n’est pas simplement un « nice to have », mais un impératif pour les entreprises qui cherchent à se différencier et à croître.

Des décisions plus robustes et éclairées

Les entreprises tech prennent des décisions rapides et stratégiques. Dans ce contexte, la diversité de genre devient un levier pour des prises de décision plus équilibrées et mesurées. Une étude de Cloverpop (2017) a montré que les équipes diversifiées surpassent de 87 % les équipes homogènes dans la qualité de leurs décisions. Les femmes, par leurs perspectives, défient les biais et permettent aux équipes de prendre des décisions plus inclusives et solides. Ces décisions, éclairées par une variété de points de vue, se traduisent par une performance accrue et des solutions mieux adaptées aux besoins de clients toujours plus diversifiés.

La rétention des talents : un avantage concurrentiel

Les entreprises qui s’engagent réellement pour la diversité de genre constatent un bénéfice direct en termes de rétention des talents. Cela va au-delà de l’engagement moral ; c’est un investissement stratégique pour fidéliser les employés et réduire les coûts associés au turnover. Un rapport de Deloitte, « The Diversity and Inclusion Revolution: Eight Powerful Truths » (2018), souligne que les organisations inclusives ont une probabilité 2,3 fois plus élevée de retenir leurs talents. En offrant un environnement respectueux et inclusif, les entreprises tech attirent et retiennent les meilleurs talents féminins, un avantage crucial dans un marché du travail ultra compétitif. Cette fidélisation se traduit par une meilleure continuité des projets, une expertise renforcée et une amélioration de la productivité globale.

Diversité et performance financière : un lien indissociable

Les entreprises qui intègrent des femmes à leurs équipes tech ne le font pas uniquement pour l’image : elles le font pour la performance. L’étude de McKinsey mentionnée précédemment établit également un lien direct entre diversité de genre et rentabilité. Les entreprises diversifiées surperforment de manière systématique, et les équipes composées de talents féminins en particulier génèrent des bénéfices financiers qui surpassent ceux des équipes homogènes. La diversité, loin d’être un simple concept théorique, devient un moteur économique incontournable pour toute entreprise tech qui vise à prospérer.

L’inclusion des femmes dans les entreprises tech n’est pas un luxe ou un effort accessoire. C’est une stratégie fondamentale pour toute entreprise cherchant à améliorer sa productivité, sa rentabilité et son innovation. Les entreprises qui hésitent encore à prendre des mesures concrètes pour favoriser la diversité et l’inclusion risquent de se retrouver à la traîne, incapables de s’adapter à un marché en constante évolution.

Pour la tech de demain, il ne s’agit pas d’être « politiquement correct » mais de faire les choix qui propulsent les entreprises vers le succès. Recruter et intégrer des talents féminins, c’est renforcer ses équipes, ses capacités d’innovation, et sa compétitivité. La diversité de genre s’impose comme un véritable levier de transformation, un atout stratégique qui, loin de diluer la performance, en est un accélérateur essentiel.