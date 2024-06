Temps de lecture estimé : 3 minutes

Poutine en tourisme de guerre • Vladimir Poutine a entamé jeudi une visite d’État au Vietnam, fournisseur d’armes de longue date de la Russie. C’est un jour après avoir signé un accord de défense avec la Corée du Nord, que Poutine s’y est rendu, suscitant alors l’inquiétude des Occidentaux. À Hanoï, les drapeaux russes et un dispositif de sécurité important ont accompagné son arrivée, témoignant de la longue amitié entre les deux nations. Les questions de défense, ralenties par les sanctions américaines, reste d’ailleurs au cœur des discussions. Poutine, sous mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale, met Hanoï en délicatesse avec ses partenaires occidentaux, notamment les États-Unis, cruciaux pour son développement économique

Achats forcés en ligne : l’UFC-Que Choisir dénonce • L’UFC-Que Choisir appelle à des sanctions accrues contre les interfaces manipulatrices utilisées par les sites de commerce en ligne. L’étude de l’association révèle que des sites comme Airbnb, Amazon, et Veepee recourent à des « dark patterns » pour influencer les consommateurs comme des faux sentiments d’urgence, des prix barrés trompeurs ou encore des incitations répétitives, et ce en dépit de leur interdiction par le règlement européen sur les services numériques (DSA). La plate-forme Temu est particulièrement pointée du doigt, suivie d’AliExpress, Amazon, et Veepee. Ces pratiques incluent aussi des conceptions visuelles trompeuses et des messages de stock limité souvent invérifiables. L’UFC-Que Choisir saisit donc la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que la Commission européenne afin de sanctionner ces dérives. L’association se dit prête à agir en justice si ces pratiques persistent, pour garantir des choix de consommation non biaisés.

Promesses éparpillées : les agriculteurs désemparés par la dissolution • L’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin a anéanti les espoirs des agriculteurs, après des semaines de mobilisation. Cet hiver, leur colère contre la concurrence déloyale et les normes excessives avait conduit à des promesses de nouvelles aides et à un projet de loi pour l’agriculture. Six mois plus tard, tout est remis en question. Kévin Brouillard, agriculteur en Essonne, se sent désabusé : « On a fait tout ça pour rien. » Comme beaucoup, il n’a plus confiance en aucun parti. Benoit Mazure quant à lui, craint que les récentes négociations tombent à l’eau. Enfin, Florent Sebban, de la Confédération paysanne, exprime sa préférence pour le Nouveau Front populaire, seul à garantir des prix planchers pour les agriculteurs. Tous les syndicats préviennent : la colère persiste et les tracteurs pourraient revenir sur les routes cet automne.

L’épargne solidaire : le bon plan ? • L’épargne solidaire en France atteint désormais 30 milliards d’euros, séduisant de plus en plus de Français. Plus de 165 000 entreprises font partie de l’économie sociale et solidaire (ESS), représentant environ 10 % du PIB français. Ce type d’épargne, qui a augmenté de 15 % entre 2022 et 2023, permet de financer des projets sociaux ou environnementaux. Basée sur la solidarité, cette épargne soutient des initiatives souvent négligées par les banques traditionnelles, comme les projets d’artisans qui emploient des personnes en insertion ou des initiatives qui favorisent l’accès au logement et le développement des énergies renouvelables. Avec 2,5 millions de salariés dans l’ESS, l’épargne solidaire alimente un écosystème réactif et moins exigeant en garanties que les circuits financiers classiques. Contrairement au crowdfunding, la finance solidaire est un placement sans recherche immédiate de profit ou pression des actionnaires. Vous laisserez-vous séduire ?

Avions de stars et écologistes sur le tarmac • Jeudi matin, deux militantes de Just Stop Oil ont pénétré sans difficulté sur le tarmac de l’aéroport de Londres Stansted, espérant trouver le jet privé de Taylor Swift. Elles ont alors recouvert de peinture orange deux avions avant d’être arrêtées. Le groupe, connu pour ses actions spectaculaires, exige la fin des énergies fossiles d’ici à 2030. Ses militants dénoncent donc les privilèges des milliardaires utilisant des jets privés, responsables de 14 fois plus d’émissions de CO 2 qu’un vol commercial. Mercredi, des militants avaient déjà aspergé de peinture les monolithes de Stonehenge, suscitant l’indignation politique. Malgré les lois plus strictes du gouvernement contre leurs actions, Just Stop Oil persiste une fois de plus dans ses manifestations choc.

Crédits : shutterstock