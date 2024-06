Temps de lecture estimé : 2 minutes

Qui ? Enky

Quoi ? Une alternative durable à l’achat traditionnel de mobilier pour professionnels

Enky, une entreprise innovante dans le secteur du mobilier d’entreprise, est en train de transformer la façon dont les entreprises consomment leurs meubles. Fondée en 2020 par Aïssa Laroussi, Enky propose un modèle d’abonnement qui répond à la fois aux défis environnementaux mais aussi aux défis économiques actuels. Grâce à des solutions flexibles et durables, Enky offre une alternative séduisante à l’achat traditionnel de mobilier.

Aïssa Laroussi, CEO d’Enky, n’est pas un novice dans le monde de l’entrepreneuriat. « J’ai commencé une première entreprise autour de mes 23-24 ans », explique-t-il. Cette première aventure dans les télécoms a ainsi permis à Aïssa Laroussi de développer des compétences solides en management, gérant jusqu’à 150 employés en seulement trois ans. Après avoir surmonté la crise économique qui a mis fin à cette entreprise, il s’est lancé dans une nouvelle aventure avec Edebex, une fintech spécialisée dans l’affacturage.

Cette expérience l’a par la suite mené à une introspection sur ses passions et ses objectifs futurs. « Je me suis toujours intéressé à l’architecture et au design intérieur », dit-il. « J’ai voulu créer une entreprise qui combine ces passions avec une solution aux problèmes de durabilité et de circularité. »

Enky : une réponse aux défis modernes

Enky est née de cette vision. L’entreprise propose une solution d’abonnement pour du mobilier de qualité, conçu pour durer et être réutilisé. « Plutôt que d’acheter son mobilier, notre solution d’abonnement offre de nombreux avantages, notamment la flexibilité et la durabilité, » explique le jeune entrepreneur. En réutilisant et en rénovant les meubles, Enky prolonge leur durée de vie, réduisant ainsi l’impact environnemental.

Le modèle d’abonnement comprend plusieurs formules. La formule sans option d’achat permet aux clients de louer le mobilier pour une période déterminée, avec la possibilité de le changer au fil du temps. Une autre formule avec option d’achat offre la flexibilité de posséder les meubles après une période de location. La dernière formule se nomme « achat circulaire », elle permet de posséder les meubles à vie, toujours avec la possibilité de les revendre à Enky sous 5 à 10 ans.

En ce qui concerne le choix des meubles, « nous avons également une application qui permet aux clients de configurer leur espace et de choisir leurs produits, avec un calcul immédiat du loyer », ajoute Aïssa Laroussi. D’ailleurs avec Enky tout l’aspect logistique est pris en compte : « On vient, on installe et on récupère tout chez le client », précise le fondateur. Aussi, la plate-forme propose une aide à ses clients pour aménager et designer leurs espaces. C’est par le biais de partenariats avec des architectes et designers d’intérieur que cela se matérialise.

Une croissance solide malgré les défis

L’entreprise a été lancée en 2020, au début de la pandémie de covid-19, ce qui a présenté des défis uniques. « Le début n’était pas parfait, » admet le CEO. « Les interdictions de travail au bureau ont ralenti nos projets, mais nous avons rapidement repris en 2021 et 2022. » Aujourd’hui, Enky a d’ailleurs élargi son offre pour inclure des espaces d’hospitalité tels que des hôtels, des restaurants, ainsi que des appartements meublés, et ce, toujours en b to b.

Avec une équipe de dix personnes, Enky a déjà mis en circulation environ 5 millions d’euros de mobilier. « Nous prévoyons de doubler notre effectif ainsi que notre chiffre d’affaires cette année », déclare Aïssa Laroussi. Cette croissance est entre autres soutenue par My Enky Invest, une plate-forme de financement participatif, lancée il y a peu et qui permet aux investisseurs, par le biais d’une mise minimale de 500 euros, de soutenir les projets de mobilier durable d’Enky, et ce en bénéficiant de rendements attractifs allant de 6 à 8 %. A noter que My Enky Invest s’engage même à garantir le remboursement des sommes investies.

Une vision d’avenir

Enky ne se contente pas de ses succès actuels. La start-up a des plans ambitieux pour l’avenir, incluant une expansion sur de nouveaux marchés et l’établissement davantage de partenariats avec des designers et architectes. « Nous voulons renforcer notre équipe et continuer à délivrer des solutions de haute qualité », affirme le jeune entrepreneur.

Cette expansion s’accompagne d’une levée de fonds pour financer la croissance et développer de nouveaux produits et services. « Nous croyons fermement à une approche collaborative », souligne-t-il. En travaillant avec une communauté de passionnés et d’investisseurs, Enky cherche ainsi à construire une entreprise durable et innovante.