Les administrateurs systèmes et réseaux jouent un rôle clé dans le maintien et l’optimisation des infrastructures informatiques, et ce métier se révèle donc indispensable à l’heure du numérique. Mais quelles sont les compétences requises pour l’exercer ? De la maîtrise des systèmes d’exploitation à la sécurité informatique et l’automatisation, découvrez toutes les aptitudes nécessaires pour réussir dans cette profession !

Sans les administrateurs systèmes et réseaux, le monde numérique tournerait vite au chaos. Vos emails n’arriveraient plus, votre accès au Cloud sera soudain fermé, et vos données sensibles exposées au grand jour.

C’est pour éviter cette situation cauchemardesque que ces professionnels travaillent chaque jour, jonglant entre pare-feu et scripts d’automatisation pour maintenir l’ordre dans la jungle digitale.

Toutefois, être « sysadmin » aujourd’hui ne se résume pas à savoir redémarrer un serveur capricieux. Outre la maîtrise des réseaux et du cloud, ce métier requiert un vaste panel de compétences. Voici lesquelles.

De l’OS au Cloud : un métier basé sur de solides piliers techniques

Avant tout, un administrateur systèmes et réseaux doit impérativement maîtriser les systèmes d’exploitation comme Windows Server et Linux.

Il doit être capable de naviguer dans ces environnements les yeux fermés, de les configurer et de les optimiser pour répondre aux besoins spécifiques de son organisation.

De même, une connaissance approfondie des réseaux est obligatoire. Les protocoles TCP/IP n’ont pas de secrets pour cet expert.

Il sait comment configurer des VLANs pour segmenter efficacement le trafic, et mettre en place des VPN pour sécuriser les connexions à distance. À l’ère du télétravail, ce savoir-faire est d’autant plus important.

En outre, la virtualisation et le Cloud Computing ont révolutionné l’IT. Par conséquent, un administrateur doit maîtriser des technologies comme VMware ou Hyper-V, et comprendre comment déployer et gérer des ressources dans le cloud avec AWS, Azure ou Google Cloud.

Un autre pilier de ce métier est la sécurité informatique. Le sysadmin est en première ligne pour protéger l’infrastructure contre les cyberattaques, et doit donc savoir configurer les pare-feu, gérer les accès et mettre en place de robustes politiques de défense.

Gérer et maintenir, le quotidien de l’admin

Une grande partie de la journée de l’administrateur est consacrée à la gestion des serveurs et de l’infrastructure réseau.

Il doit savoir comment surveiller les performances, identifier les problèmes et optimiser les ressources pour un fonctionnement optimal.

Afin de pouvoir restaurer rapidement les systèmes en cas de panne, il doit aussi mettre en place des stratégies de sauvegarde des données. Sa capacité à agir sous pression est primordiale.

D’ailleurs, en cas de panne, tous les regards se tournent vers le sysadmin. Il doit donc être en mesure d’analyser rapidement la situation, d’identifier la source du problème et de le résoudre efficacement.

Ses meilleurs alliés sont une approche méthodique, et une bonne dose de créativité pour pouvoir faire face aux situations les plus inattendues.

Scripting et programmation : les super-pouvoirs de l’admin

Les compétences en programmation sont de plus en plus importantes pour les administrateurs systèmes et réseaux.

La maîtrise de langages de script comme PowerShell, Bash ou Python vous permettra d’automatiser de nombreuses tâches répétitives, et ainsi de libérer du temps pour des projets plus stratégiques.

De même, l’automatisation est devenue incontournable dans les grandes infrastructures. Les outils comme Ansible ou Puppet permettent de gérer la configuration de centaines, voire de milliers de machines d’une manière centralisée.

Cette approche « Infrastructure as Code » est de plus en plus recherchée par les employeurs. Elle peut donc constituer un précieux atout pour les aspirants sysadmins.

Au-delà de la technique, les soft skills qui font toute la différence

Certes, les compétences techniques sont indispensables. Toutefois, elles sont loin d’être suffisantes.

Un bon administrateur systèmes et réseaux doit aussi exceller dans la communication. Il doit être capable d’expliquer des concepts techniques complexes à des non-spécialistes.

Ceci peut lui servir par exemple pour justifier un investissement auprès de la direction, ou pour former les utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité.

De même, le travail d’équipe est une nécessité. En exerçant ce métier, vous serez amené à collaborer étroitement avec d’autres équipes IT comme les développeurs ou les analystes en sécurité.

Votre capacité à travailler en synergie avec ces différents acteurs sera déterminante pour le succès de vos projets. Un talent pour la collaboration est donc indispensable.

La gestion de projet, elle aussi, fait partie du quotidien d’un administrateur (notamment au niveau senior). Il est amené à planifier et à coordonner des mises à niveau majeures, des migrations de systèmes ou des déploiements à grande échelle.

Ceci requiert une compréhension et une connaissance des méthodologies. Et dans un domaine qui évolue aussi rapidement que l’IT, la veille technologique est elle aussi indispensable.

Vous devrez constamment vous tenir au courant des dernières avancées, que ce soit en matière de sécurité, de Cloud Computing ou d’automatisation. La curiosité et la capacité d’adaptation sont les clés pour rester pertinent dans le métier.

Un parcours d’apprentissage perpétuel

Vous connaissez désormais les compétences permettant d’accéder au poste d’administrateurs systèmes et réseaux.

Pour les obtenir, il existe de nombreuses formations. Cependant, les certifications professionnelles jouent un rôle de plus en plus important dans le secteur.

Les titres comme la CCNA (Cisco Certified Network Associate) pour les réseaux, la MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) pour l’environnement Microsoft, ou encore les certifications CompTIA pour une approche plus généralistes sont très recherchés par les entreprises.

Elles attestent de compétences précises, et constituent un véritable sésame. Vous devez donc privilégier les formations permettant de les obtenir.

Toutefois, obtenir ces certifications n’est qu’un début. Tout au long de votre carrière, vous devrez constamment vous former pour continuer d’apprendre et mettre à jour vos aptitudes au gré des évolutions technologiques !