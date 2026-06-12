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À l’ère de la digitalisation, les banques traditionnelles sont de plus en plus délaissées au profit des banques en ligne. C’est tout à fait normal, car les entreprises ont besoin d’outils financiers fluides, capables de s’intégrer facilement à leurs logiciels de facturation ou de paie. À cet effet, il existe de nombreuses banques en ligne adaptées aux professionnels. La plupart d’entre elles se démarquent sur des plans particuliers. Quelles sont donc les meilleures ?

Les meilleures solutions pour l’international et les besoins de terrain

Il existe de nombreuses banques en ligne vers lesquelles vous pouvez vous tourner si vous effectuez des activités à l’international ou sur le terrain. Parmi les meilleures, vous distinguez Revolut Business. Elle convient parfaitement pour les professionnels qui achètent des matières premières à l’étranger, collaborent avec des prestataires internationaux ou facturent hors de la zone SEPA. En effet, elle présente de nombreux atouts, notamment ses comptes multi-devises. Ils permettent de détenir et échanger plus de 25 devises au taux réel.

Le compte pro Revolut permet également d’émettre instantanément des cartes virtuelles pour les équipes et d’intégrer des API avancées. En dehors de Revolut, vous avez également Hello bank ! Pro qui se démarque. Idéale pour les artisans, les commerçants et les professions médicales, cette banque en ligne permet d’accéder au réseau d’agences physiques de la BNP Paribas. Vous pouvez y déposer vos chèques et vos espèces.

Les meilleures solutions pour les TPE, PME et Startups

Si votre entreprise comporte plusieurs associés, des salariés ou si vous gérez des volumes de transactions importants, vous avez besoin d’une plateforme robuste. Elle doit être capable de gérer plusieurs utilisateurs et de s’intégrer à vos outils comptables. Dans ces conditions, Qonto est la référence. C’est un établissement de paiement adossé au FGDR (Fonds de Garantie des Dépôts). Il offre une sécurité maximale. Cette banque présente de nombreux avantages, notamment :

La gestion des notes de frais avec détection automatique de la TVA ;

Les modules de facturation intégrés ;

La gestion fine des droits d’accès pour vos employés ;

Le dépôt de capital 100 % en ligne.

Ensuite, vous avez Finom. Cette banque en ligne combine la rapidité d’une fintech avec des fonctionnalités financières hors du commun. L’une d’entre elles est le système de cashback sur les dépenses par carte. C’est une option idéale pour les petites structures et les entreprises à la recherche d’optimisation financière. En dehors du cashback, elle propose des outils de facturation ultra-rapides et intègre des fonctionnalités de comptabilité intuitive.

Les meilleures solutions pour les Freelances et Solo-entrepreneurs

Généralement, pour les micro-entreprises et les indépendants, l’objectif principal est de minimiser les frais tout en profitant d’un outil simple pour éditer des factures et suivre les encaissements. Pour ce faire, Shine figure parmi les meilleures options. Filiale de la Société Générale, elle offre le parfait compromis entre l’agilité d’une néobanque et la sécurité d’un grand groupe. Elle présente plusieurs avantages. Tout d’abord, c’est un outil de facturation complet, capable de créer des devis et factures. Ensuite, elle dispose d’un excellent service client disponible 7 j/7. Enfin, la plateforme calcule automatiquement certaines charges et envoie des rappels administratifs.