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Depuis peu, la protection sociale complémentaire des agents publics a connu une profonde évolution. En effet, depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, la réforme de la PSC (Protection Sociale Complémentaire) est entrée en vigueur dans l’ensemble des trois versants de la fonction publique.

Ainsi, les fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière sont désormais concernées par la mise en place d’une couverture santé collective financée en partie par l’employeur. Et pour les agents, cette nouvelle organisation soulève de nombreuses questions…

Une nouvelle réglementation pour les agents publics ?

Pour commencer, la réforme de la protection sociale complémentaire modifie les habitudes des agents publics en matière de couverture santé. Son objectif consiste à renforcer leur protection, tout en harmonisant progressivement les dispositifs existants.

Certains agents continuent donc d’étudier les solutions disponibles avec une mutuelle complémentaire indépendante, notamment quand la réglementation prévoit une possibilité de choix ou de maintien temporaire de leur contrat…

Une réforme destinée à harmoniser les dispositifs

Pendant longtemps, les agents publics souscrivaient majoritairement une complémentaire santé à titre individuel, sans participation systématique de leur employeur. La réforme vise à réduire cette différence avec les salariés du secteur privé, dont les employeurs participent au financement de la complémentaire santé depuis plusieurs années. Le nouveau dispositif prévoit une participation minimale de 50% de l’employeur au financement du contrat collectif retenu.

Des modalités qui varient selon les versants de la fonction publique

Même si la réforme est désormais pleinement déployée, son application repose sur des modalités adaptées à chaque fonction publique :

Dans la fonction publique d’État , les ministères mettent progressivement en œuvre les contrats collectifs retenus

, les ministères mettent progressivement en œuvre les contrats collectifs retenus Dans la fonction publique territoriale , les collectivités disposent de plusieurs possibilités d’organisation, notamment autour des contrats collectifs ou des contrats labellisés selon les situations prévues par la réglementation

, les collectivités disposent de plusieurs possibilités d’organisation, notamment autour des contrats collectifs ou des contrats labellisés selon les situations prévues par la réglementation Dans la fonction publique hospitalière, le principe d’une participation de l’employeur s’applique également sur le financement de la complémentaire santé des agents concernés

Des situations qui permettent une dispense d’adhésion

Enfin, la réforme prévoit plusieurs cas dans lesquels un agent peut ne pas adhérer immédiatement au contrat collectif de son employeur. Parmi les principales situations, on retrouve notamment :

Les bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire

Les agents déjà couverts par une complémentaire individuelle qui peut être conservée jusqu’à son échéance dans les conditions prévues par les textes

Certains agents qui bénéficient déjà d’une autre couverture collective, notamment en qualité d’ayant droit

Certains contrats de courte durée qui répondent aux critères réglementaires

Toutes ces possibilités permettent alors d’éviter des changements immédiats de contrat, surtout quand la situation personnelle de l’agent le justifie.

Comment les agents publics s’adaptent dans le choix de leur mutuelle complémentaire ?

Au-delà de la réforme elle-même, les agents doivent désormais comparer les garanties proposées, comprendre les nouvelles modalités de prise en charge et identifier les solutions les plus adaptées à leur situation familiale ou professionnelle.

Comparer les garanties plutôt que le seul niveau de cotisation

Si le montant de la cotisation est un des critères de sélection à prendre en compte, les garanties proposées doivent également être analysées avec attention, car les remboursements des soins courants, de l’hospitalisation, des dépenses d’optique ou des soins dentaires peuvent varier selon les contrats.

Certains dispositifs proposent même des garanties complémentaires ou des niveaux de couverture plus élevés à travers des options facultatives. En faisant une analyse globale, cela vous permettra d’identifier le contrat le plus cohérent avec vos besoins en tant qu’agent et ceux de votre famille.

Tenir compte de sa situation personnelle et familiale

Les besoins en complémentaire santé évoluent tout au long de votre carrière, et doivent aussi être pris en compte. Par exemple, un agent célibataire n’aura pas nécessairement les mêmes attentes qu’un agent avec plusieurs enfants ou qui souhaite couvrir son conjoint. Dans le cas où l’on souhaite rattacher des ayants droit, les conditions tarifaires et les niveaux de remboursement proposés deviennent alors des critères déterminants.

Dans un autre registre, les agents proches de la retraite peuvent aussi anticiper les conditions de maintien de leur couverture après la fin de leur activité, puisque la participation financière de l’employeur cesse lors du départ à la retraite.

L’accompagnement et la proximité restent des critères recherchés

Au-delà des garanties, la qualité de l’accompagnement reste un élément très regardé par de nombreux agents publics. Certaines unions de mutuelles spécialisées dans la fonction publique territoriale s’appuient notamment sur plusieurs décennies d’expérience auprès des collectivités et des agents.

En regroupant leurs ressources, elles développent alors des actions d’information, de prévention et d’accompagnement adaptées aux évolutions du monde territorial. Toute cette organisation mutualisée permet aussi de proposer un service de proximité, tout en conservant une gestion indépendante, fondée sur les principes de solidarité et d’entraide.

Une protection sociale qui s’inscrit dans une démarche globale

La complémentaire santé n’est en réalité qu’un volet de la protection des agents publics, où les actions de prévention, les informations relatives aux droits des agents, les conseils sur les évolutions réglementaires ou encore l’accompagnement face aux nouveaux enjeux du monde territorial prennent une place croissante.

Pour les prendre en compte, les structures spécialisées dans la fonction publique développent ainsi des dispositifs d’information et de sensibilisation qui permettent aux agents de mieux comprendre leur environnement professionnel et les évolutions de leur protection sociale.