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POINTS CLÉS

L’Île-de-France se classe au 1er rang national avec un total de 25 750 recherches sur les 11 termes liés aux cadeaux et un score de 207,98 pour 100 000 habitants, soit 49 % au-dessus de la moyenne nationale de 139,79.

« Cadeaux pour hommes romantiques » est le terme où l’Île-de-France dépasse le plus la moyenne nationale, avec un score de 170 contre une moyenne de 38,24, soit un écart de 345 %. « Cadeaux alsaciens » suit avec un écart de 314 %.

L’Île-de-France se classe 1re sur 10 des 11 termes analysés et génère 21,7 % de l’ensemble des recherches nationales liées aux cadeaux, tout en ne représentant que 18,3 % de la population française.

En matière de générosité numérique, l’Île-de-France se distingue comme la région la plus active de France. Avec 25 750 recherches Google réparties sur 11 termes liés aux cadeaux, la région capitale surpasse de très loin l’ensemble des autres régions, tant en volume brut qu’en score ajusté à la population. Des cadeaux personnalisés aux idées romantiques, les Franciliens cherchent, comparent et offrent avec une intensité sans égale sur le territoire.

Cette analyse, réalisée par YourSurprise, s’appuie sur les données de Google Trends (géo : FR) et couvre 11 termes de recherche liés aux cadeaux dans les 17 régions administratives françaises. Les données démographiques régionales sont issues des statistiques régionales de l’INSEE, avec le score par 100 000 habitants utilisé pour permettre une comparaison équitable entre régions de tailles différentes. Tous les scores sont des indices relatifs tels que produits par la plateforme Google Trends.

L’Île-de-France domine toutes les régions en score par 100 000 habitants, avec un total de 25 750 recherches

Rang Région Total des recherches 1 Île-de-France 25 750 2 Auvergne-Rhône-Alpes 15 720 3 Pays de la Loire 7 130 4 Hauts-de-France 11 010 5 Normandie 5 940 6 Bretagne 6 050 7 Grand Est 9 800 8 Nouvelle-Aquitaine 10 750 9 Occitanie 10 440 10 Provence-Alpes-Côte d’Azur 8 500

Le total des recherches de l’Île-de-France, soit 25 750, dépasse de 268 % la moyenne nationale de 6 994,12 (17 régions), et représente plus de 1,6 fois le total de l’Auvergne-Rhône-Alpes, classée deuxième avec 15 720 recherches. L’écart entre la région ayant le score par habitant le plus élevé, l’Île-de-France (207,98), et le plus faible, la Guyane (34,68), s’élève à 500 %.

L’Île-de-France domine 10 des 11 termes de recherche liés aux cadeaux au niveau national

Rang Terme de recherche Score Île-de-France Moyenne nationale 1 cadeaux alsaciens 14 800 3 577,65 2 cadeau personnalisé 6 600 1 891,18 3 cadeau plus 2 400 933,53 4 idée cadeau 1 000 293,53 5 cadeaux Noël ado 320 117,65 6 cadeaux Noël original femme 210 56,47 7 cadeaux pour hommes romantiques 170 38,24 8 offrir cadeau 90 22,94 9 personnaliser un T-shirt avec une photo 70 18,24 10 kado shop 50 21,18 11 cadeau original 40 23,53

Le terme « cadeaux alsaciens » concentre à lui seul 57,5 % de l’ensemble des recherches franciliennes (14 800 sur 25 750). « Cadeau personnalisé » arrive en deuxième position avec 6 600 recherches, soit 25,6 % du total. À eux deux, ces termes représentent plus de 83 % de l’activité de recherche de la région. L’Île-de-France se classe 1re au niveau national sur 10 des 11 termes, n’étant devancée que par le Grand Est pour « cadeau original » (210 contre 40).

Un porte-parole de YourSurprise commente :

« Ce qui est frappant avec l’Île-de-France, c’est la combinaison d’un volume écrasant et d’une diversité de recherches remarquable. La région ne se contente pas de chercher plus : elle cherche différemment. L’écart de 345 % sur les cadeaux romantiques pour hommes suggère que les Franciliens accordent une attention particulière à l’intention derrière le cadeau, pas seulement à l’objet lui-même. »

L’écart le plus marqué : « cadeaux pour hommes romantiques » dépasse la moyenne nationale de 345 %

Rang Terme de recherche Score IDF Moy. nationale Écart (%) 1 cadeaux pour hommes romantiques 170 38,24 +345 % 2 cadeaux alsaciens 14 800 3 577,65 +314 % 3 offrir cadeau 90 22,94 +292 % 4 personnaliser un T-shirt avec une photo 70 18,24 +284 % 5 cadeaux Noël original femme 210 56,47 +272 % 6 cadeau personnalisé 6 600 1 891,18 +249 % 7 idée cadeau 1 000 293,53 +241 % 8 cadeaux Noël ado 320 117,65 +172 % 9 cadeau plus 2 400 933,53 +157 % 10 kado shop 50 21,18 +136 % 11 cadeau original 40 23,53 +70 %

L’écart le plus spectaculaire concerne « cadeaux pour hommes romantiques », où l’Île-de-France affiche un score de 170, soit 345 % au-dessus de la moyenne nationale de 38,24. Ce score est 2,4 fois supérieur à celui de l’Auvergne-Rhône-Alpes, classée deuxième avec 70. Le terme « offrir cadeau » présente également un écart remarquable (+292 %), avec un score de 90 en Île-de-France contre une moyenne de 22,94, ce qui suggère une intention d’achat particulièrement forte chez les Franciliens.

L’Île-de-France face à l’Auvergne-Rhône-Alpes : une avance de 1,64 fois en volume brut

Indicateur Île-de-France Auvergne-Rhône-Alpes Ratio IDF / ARA Total des recherches 25 750 15 720 1,64x Population 12 380 964 8 163 884 1,52x Score par 100 000 hab. 207,98 192,56 1,08x

En volume brut, l’Île-de-France dépasse l’Auvergne-Rhône-Alpes de 64 % (25 750 contre 15 720). Toutefois, une fois ajusté à la population, l’écart se réduit considérablement : le score par 100 000 habitants de l’Île-de-France (207,98) ne dépasse celui de l’Auvergne-Rhône-Alpes (192,56) que de 8 %. Cela montre que la dominance francilienne en volume brut est largement portée par la taille de sa population, même si l’intensité de recherche par habitant reste la plus élevée de France.

Méthodologie

Cette analyse a utilisé les données de Google Trends (géo : FR) pour 11 termes de recherche liés aux cadeaux : « idée cadeau », « cadeau personnalisé », « cadeau plus », « cadeau original », « cadeaux noël ado », « kado shop », « offrir cadeau », « cadeaux alsaciens », « cadeaux noël original femme », « cadeaux pour hommes romantique » et « personnaliser un tee shirt avec une photo ». Google Trends produit un indice d’intérêt relatif pour les recherches entre 0 et 100, où 100 représente le volume de recherche le plus élevé pour un terme dans la géographie et la période sélectionnées ; les scores sont relatifs et non absolus, et ne sont pas directement comparables entre différentes sessions de recherche. Les totaux des scores de recherche par région ont été divisés par les données démographiques régionales (issues de l’INSEE) et multipliés par 100 000 pour produire le score par 100 000 habitants permettant de classer les 17 régions administratives françaises. Cette approche par 100 000 habitants garantit que les régions à forte population ne dépassent pas automatiquement les régions plus petites du simple fait de leur taille. L’analyse couvre les 17 régions administratives françaises, dont quatre territoires ultramarins : la Guyane française, la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion.

Sources des données

Google Trends: https://trends.google.com/trends/explore?geo=FR

INSEE: https://www.insee.fr/fr/statistiques/8290644?sommaire=8290669

Jeu de données de recherche : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cMoPEC0xNhf3saldjK30bTVC3Dr-khKd7iL_xH3S3L0/edit?gid=0#gid=0

Étude réalisée par : https://www.yoursurprise.fr/

À propos de YourSurprise

L’étude a été réalisée par YourSurprise, fondé par deux amis animés d’une idée simple : créer des cadeaux qui touchent vraiment les gens. L’équipe met aujourd’hui toute sa passion dans la conception de cadeaux personnalisés, qui transforment chaque moment en souvenir précieux pour faire briller les personnes qui leur sont chères.