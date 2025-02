Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le binôme (de choc) de travail !



Chaque semaine, nous mettons à l’honneur un concept, une expression, une théorie, un jargon… directement lié à notre quotidien : la vie de bureau ! Zoom sur le work couple.



Il y a des collègues que l’on préfère éviter… et il y a ceux dont on ne peut se passer ! Toujours fourrés ensemble à la machine à café, durant les pauses déj ou en afterwork, les « work couple » sont inséparables. Le terme « office wife » ou « femme de bureau » remonte aux années 30, popularisé par l’adaptation au cinéma du roman The Office Wife de Faith Baldwin, où un dirigeant d’entreprise attend que sa secrétaire le connaisse aussi bien que son propre mari. Depuis, ces amitiés au travail n’ont cessé d’être mises en avant sur le petit et grand écran. Souvenez-vous de Weber et Bailey dans Grey’s anatomy, de Laurel et Hardy ou de Pam et Dwight dans The Office. Attention, si l’on parle de « couple » ce n’est pas dans le sens romantique du terme, les rapports qu’ils entretiennent sont purement platoniques.

Atout ou inconvénient pour l’entreprise ?

D’après une étude publiée dans Communication Studies, réalisée par les sociologues Karla Berger et Chad McBride en 2015 auprès de 269 personnes en work couple, ce phénomène permet de réduire le stress et d’améliorer le bien-être au travail. En effet, on a plus envie d’aller travailler parce que l’on sait qu’on va retrouver notre collègue préféré et passer une meilleure journée. Le « work husband » ou « work wife » accentue l’envie et la motivation dans l’environnement professionnel. Il peut agir comme un stimulateur et améliorer les performances du salarié au sein de l’entreprise. Les collègues qui forment un « work couple » seraient plus efficaces au travail.

Selon un sondage d’OpinionWay, 93 % des Français assurent que certains de leurs collègues sont devenus des amis. On passe la majorité de notre temps au travail… heureusement que des liens amicaux peuvent se tisser entre collègues ! « Depuis le temps, je crois que tout le monde s’est habitué, on a certains collègues qui se moquent gentiment de nous en nous traitant de vieux couple mais on n’a jamais senti de tensions dans l’équipe à cause de ça », confie Magali, 49 ans, chargée de communication chez Samsic, société de services aux entreprises, en work couple depuis 11 ans avec Aurélien, 43 ans, chef de projet Web dans la même société.

Attention ! Il ne faut pas devenir dépendant de son binôme de travail. Par exemple, s’il est en congé ou en arrêt maladie, cela ne doit pas impacter votre humeur ni votre carrière professionnelle. Votre relation de « work couple » ne doit pas vous empêcher de changer de travail si besoin et d’avancer dans vos projets personnels. Ne vous enfermez pas uniquement avec votre binôme de travail, une entreprise c’est aussi une équipe dans laquelle chaque personne est essentielle et peut vous enrichir sur le plan personnel et professionnel.