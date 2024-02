Temps de lecture estimé : 2 minutes

Lorsque vous êtes passionné par le voyage, vous avez la possibilité de vivre de votre passion. Deux solutions s’offrent à vous : opter pour un métier qui vous permet de voyager ou voyager dans le cadre de votre profession. Dans les deux cas, vous alliez travail et plaisir pour votre plus grand bonheur. Voici quelques emplois faits pour vous si vous aimez le voyage.

Personnel navigant technique ou commercial

Dès qu’il est question de métiers pour voyager, faire carrière dans l’aviation commerciale est toujours la première idée qui vient en tête. La première option possible est de devenir PNT ou personnel navigant technique au sein d’une compagnie aérienne. En fonction de vos compétences et de votre expérience, vous pouvez être un CDB pour commandant de bord ou OPL pour officier pilote de ligne.

Si vous n’avez pas les qualifications requises pour intégrer la formation pour être pilote, devenir PNC ou personnel navigant commercial est une alternative. Il est composé des hôtesses de l’air et des stewards. Le gros de votre travail consiste à servir et à accompagner les passagers. Les longues escales et les périodes de repos vous donnent l’opportunité de découvrir et d’explorer diverses destinations.

Photographe professionnel

La profession de photographe professionnel vous offre aussi de nombreuses occasions de voyager. Selon vos préférences, il est possible de vous spécialiser dans un domaine précis. Par exemple, si vous êtes attiré par les enquêtes et les investigations, vous pouvez vous orienter vers le photojournalisme ou le reportage photo. Ces deux métiers de terrain vous permettent de partir à la découverte de nombreuses destinations.

Guide touristique ou accompagnateur de voyage

Deux autres métiers peuvent vous aider à parcourir le monde. Le premier est celui de guide touristique. Même si vous n’avez pas de background dans le secteur du tourisme, il existe beaucoup d’agences de voyage qui recrutent et proposent des formations sur le tas. Il suffit d’être curieux. Vous devez avoir un maximum de connaissances sur les destinations à visiter.

Devenir accompagnateur de voyage est aussi un métier qui peut vous permettre de voyager aux quatre coins du monde. Pour exercer cette profession, il est primordial de parler plusieurs langues étrangères. Par ailleurs, il faut avoir de l’aisance relationnelle et aimer le contact avec des inconnus. Accompagner régulièrement des groupes de touristes est enrichissant sur le plan personnel et culturel.