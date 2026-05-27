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En 2026, les passoires thermiques classées F et G concentrent jusqu’à 20 % de décote sur le marché. Pour un investisseur avisé, ce décrochage de prix n’est pas une menace : c’est exactement là que se loge la marge. La vraie question n’est pas « faut-il rénover ? », mais « où se crée vraiment la valeur, dans la brique rénovée ou dans le capital bien orienté ? ».

L’essentiel en 3 points

Les passoires thermiques (F-G) subissent une décote de 15 à 20 % en 2026, créant des opportunités d’achat sous prix de marché, à condition de maîtriser le coût des travaux.

Un saut de 3 classes DPE peut valoriser un bien de 10 à 30 %, mais le capital reste immobilisé 6 à 12 mois avec un risque d’exécution réel.

L’arbitrage entre rénovation physique et placements immobiliers alternatifs (club deal, SCPI) dépend de votre profil, de votre horizon et de votre appétit au risque.

Passoires thermiques : des actifs décotés jusqu’à 20 %

En 2026, le marché immobilier envoie un signal de plus en plus net : les biens classés F et G se vendent significativement moins cher que leurs équivalents mieux notés. Cette décote n’est pas un simple ajustement cosmétique.

Plusieurs facteurs structurels expliquent ce décrochage.

Le DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) est opposable depuis 2021, ce qui signifie que l’acheteur peut se retourner contre le vendeur en cas d’écart majeur.

Les interdictions locatives progressives (G dès 2025, F dès 2028) placent les propriétaires-bailleurs sous pression réglementaire croissante.

La décote constatée sur les passoires thermiques atteint 15 à 20 % par rapport aux biens équivalents classés C ou B.

Les acheteurs intègrent désormais le coût des travaux dans leur offre de prix, ce qui amplifie mécaniquement l’écart entre classes énergétiques.

Les vendeurs de biens classés F-G subissent une pression temporelle : chaque année qui passe restreint davantage leurs options de mise en location.

Pour un investisseur en recherche d’actifs sous-valorisés, ce contexte ressemble à une opportunité structurelle. La performance commence à l’achat, pas à la revente. Mais ne confondez pas prix bas et bonne affaire : une décote de 15 à 20 % n’est une opportunité réelle que si le coût total de la rénovation est maîtrisé avant l’achat et que le potentiel de valorisation post-travaux dépasse le coût d’acquisition augmenté des travaux. Budgétez systématiquement les travaux avec un professionnel avant de signer le compromis.

Gain de classes énergétiques : où se crée vraiment la valeur ?

Le saut de 3 classes énergétiques (par exemple de G à D, ou de F à C) est tout à fait réalisable sur un logement standard, à condition d’intervenir sur les bons postes : isolation de l’enveloppe, remplacement du système de chauffage et ventilation adaptée. Ce type de rénovation d’ampleur génère une valorisation patrimoniale de 10 à 30 %, un gain qui s’exprime à la fois dans le prix de revente et dans la liquidité du bien.

Prenons un cas concret : un appartement de 60 m² à Lyon, classé G, acheté avec une décote de 18 %. Après isolation des combles et des murs, remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur et installation d’une VMC double flux, le bien atteint la classe C. Le coût total des travaux s’établit autour de 25 000 à 35 000 €. Résultat : la valeur vénale progresse de 22 %, et le bien se repositionne dans un segment très demandé par les acheteurs primo-accédants comme par les investisseurs locatifs.

Classe initiale Travaux réalisés Coût moyen Classe finale Gain valorisation G Isolation + PAC + VMC 30 000 à 40 000 € C +20 à 30 % F Isolation + chaudière condensation 18 000 à 28 000 € D +12 à 20 % E Isolation partielle + régulation 10 000 à 16 000 € D +8 à 12 % D Remplacement fenêtres + VMC 6 000 à 12 000 € C +5 à 10 %

ROI et délais de liquidité : ce que les chiffres révèlent

Le ROI d’une rénovation bien exécutée peut être spectaculaire. Certaines opérations de remontée en classe DPE affichent un retour sur investissement supérieur à 250 %, chaque euro investi en travaux générant plus de 2,50 € de valorisation supplémentaire. Le délai de liquidité se divise par 2 en moyenne après une rénovation d’ampleur : un bien classé C ou B se vend en 45 à 90 jours là où son équivalent classé F stagne parfois 6 mois sur le marché.

Le revers est réel. Durant la phase de travaux (6 à 12 mois), votre capital est intégralement immobilisé. Si le marché local se retourne ou si les travaux dépassent le budget initial, le risque de perte partielle sur la revente est bien présent. C’est pourquoi certains investisseurs combinent rénovation physique et placements immobiliers à court terme, en mobilisant par exemple leur trésorerie disponible via la meilleure plateforme d’investissement immobilier privée du moment, pour faire travailler le capital qui n’est pas engagé dans le chantier. Le rendement cible reste non garanti et la perte en capital partielle ou totale demeure possible.

Les travaux qui pèsent vraiment sur le DPE

Trois postes concentrent l’essentiel du gain énergétique et déterminent le saut de classes atteignable pour un budget donné.

Isolation de l’enveloppe : combles, murs (par l’intérieur ou l’extérieur), planchers bas. C’est le levier numéro un en termes de gain énergétique par euro investi.

: combles, murs (par l’intérieur ou l’extérieur), planchers bas. C’est le levier numéro un en termes de gain énergétique par euro investi. Remplacement du système de chauffage : pompe à chaleur, chaudière à condensation, en remplacement d’équipements anciens (fioul, électrique direct, chaudière gaz vieillissante).

: pompe à chaleur, chaudière à condensation, en remplacement d’équipements anciens (fioul, électrique direct, chaudière gaz vieillissante). Ventilation : VMC simple flux hygroréglable au minimum, VMC double flux pour un saut de classes plus marqué.

Le remplacement des fenêtres et l’amélioration de la régulation thermique apportent des gains complémentaires, mais leur impact sur le DPE est plus marginal que les trois postes principaux.

Aides publiques 2026 : ce qui reste mobilisable

Le financement d’une rénovation d’ampleur en 2026 ne repose pas que sur vos fonds propres. Les principaux leviers mobilisables sont les suivants.

MaPrimeRénov’ (ANAH) : recentrée sur les rénovations d’ampleur (saut d’au moins 2 classes DPE), avec des montants pouvant atteindre 70 % du coût des travaux pour les ménages modestes.

(ANAH) : recentrée sur les rénovations d’ampleur (saut d’au moins 2 classes DPE), avec des montants pouvant atteindre 70 % du coût des travaux pour les ménages modestes. CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) : financés par les fournisseurs d’énergie, cumulables avec MaPrimeRénov’. Ils couvrent une partie des travaux d’isolation ou de remplacement de chauffage.

: financés par les fournisseurs d’énergie, cumulables avec MaPrimeRénov’. Ils couvrent une partie des travaux d’isolation ou de remplacement de chauffage. Éco-PTZ : prêt à taux zéro jusqu’à 50 000 €, remboursable sur 20 ans, accessible sans condition de ressources.

: prêt à taux zéro jusqu’à 50 000 €, remboursable sur 20 ans, accessible sans condition de ressources. TVA réduite à 5,5 % sur les travaux d’amélioration énergétique, un avantage immédiat sur les devis.

sur les travaux d’amélioration énergétique, un avantage immédiat sur les devis. Aides locales (régions, départements, intercommunalités) : variables selon votre territoire, elles peuvent compléter significativement le plan de financement.

En combinant ces dispositifs, le reste à charge réel se situe généralement entre 30 et 60 % du coût total. Priorisez les travaux avec le meilleur rapport coût/gain sur le DPE avant de constituer votre plan de financement. Un audit énergétique professionnel réalisé avant l’achat reste votre meilleur outil pour identifier les leviers les plus efficaces, et pour argumenter votre offre d’achat à la baisse.

Réglementations DPE et interdictions locatives : calendrier 2026-2034

Le DPE réformé en 2021 est désormais opposable juridiquement, transformant un simple indicateur informatif en levier réglementaire avec des conséquences concrètes sur la mise en location. Environ 850 000 logements classés G ou F sont concernés par les interdictions locatives progressives, un stock qui alimente la pression vendeuse sur ces actifs.

Classe DPE Interdiction de louer Sanction en cas de non-conformité G Depuis le 1er janvier 2025 Loyer bloqué, amende possible F À partir du 1er janvier 2028 Impossibilité légale de mise en location E À partir du 1er janvier 2034 Idem

Le calendrier réglementaire crée un effet d’entonnoir : les propriétaires-bailleurs de biens classés F et G ont une fenêtre de plus en plus étroite pour rénover ou vendre. Ceux qui n’ont ni les moyens ni la volonté de rénover alimentent un marché de biens décotés que les investisseurs avertis peuvent capter à des conditions favorables, à condition d’avoir la capacité opérationnelle de transformer ces actifs.

Quels profils d’investisseurs concernés ?

Le profil le plus fréquent est l’investisseur patrimonial actif : entre 35 et 60 ans, CSP+, déjà propriétaire de sa résidence principale, avec 50 000 à 300 000 € à déployer. Il cherche un rendement réel supérieur aux placements classiques et veut une opération maîtrisée de bout en bout.

Le bailleur existant n’a parfois pas le choix : propriétaire d’un parc locatif vieillissant, il doit rénover sous peine de se voir interdire la mise en location. Le primo-investisseur, lui, voit dans la passoire thermique un ticket d’entrée bas pour accéder à un marché autrement trop cher.

Et l’arbitrage entre rénover et placer son capital ailleurs ?

Rénover, c’est immobiliser du capital pendant 6 à 12 mois dans un actif physique, avec un gain potentiel de 10 à 30 % mais un risque d’exécution réel (dépassement de budget, retard de chantier, marché local défavorable à la sortie).

Investir dans un placement immobilier alternatif (SCPI, OPCI, club deal privé), c’est mobiliser ce même capital sur une durée variable avec un profil de risque et de liquidité différent. Pour les investisseurs qui cherchent un horizon plus court et sans gestion de chantier, certains acteurs proposent des formats privés de 6 à 12 mois avec intérêts mensuels, sans frais d’entrée ni de sortie. Le rendement cible n’est pas garanti et la perte en capital partielle ou totale reste possible.

Véhicule Rendement cible Durée Frais Liquidité Risque principal Rénovation et revente +10 à 30 % total 6 à 18 mois Variables (travaux) Faible pendant travaux Exécution + marché Club deal privé court terme 10 à 15 %/an* 6 à 12 mois Variables selon acteurs Faible Perte en capital possible SCPI 4 à 6 % brut 8 à 10 ans 8 à 12 % Très faible Marché immobilier Livret A / fonds euros 1,7 à 2,5 % brut Libre 0 Totale Quasi nul

* Rendement cible non garanti. Risque de perte partielle ou totale du capital.

La logique patrimoniale la plus robuste ne consiste pas à choisir entre ces options, mais à les combiner. Rénovation physique et placements privés alternatifs ont des profils complémentaires : l’un ancré dans la transformation d’un actif tangible, l’autre dans l’optimisation d’un capital circulant.

Les pièges à éviter absolument

Sous-estimer le coût réel des travaux : les dépassements de 20 à 40 % sont courants sur des chantiers lourds. Obtenez au moins 3 devis et prévoyez une réserve de contingence. Négliger le diagnostic technique avant l’achat : amiante, plomb, humidité structurelle, charpente défaillante. Ces problèmes non détectés peuvent transformer une bonne affaire en gouffre financier. Se fier au DPE théorique sans audit professionnel : seul un audit énergétique détaillé permet de valider le gain de classes réellement atteignable avec un budget donné. Oublier la fiscalité sur la plus-value immobilière : une revente rapide génère une imposition significative si le bien n’est pas votre résidence principale. Intégrez ce coût dès le départ. Surévaluer le prix de sortie : la valeur verte d’un bien rénové dépend aussi de la demande locale. Une analyse comparative de marché sérieuse est indispensable avant de fixer votre prix cible.

FAQ : tout savoir sur la rénovation énergétique et la valorisation immobilière

Combien coûte réellement une rénovation énergétique d’ampleur en 2026 ?

Une rénovation d’ampleur (saut de 2 classes DPE minimum) coûte en moyenne entre 300 et 700 € par m² selon le type de logement, les matériaux choisis et la région. Pour un appartement de 60 m², comptez entre 18 000 et 42 000 € avant aides. Les devis détaillés de 3 entreprises minimum restent indispensables. Les aides publiques (MaPrimeRénov’, CEE, Éco-PTZ) peuvent réduire le reste à charge à 30 à 60 % du total.

Quelles sont les aides cumulables pour financer mes travaux ?

Plusieurs dispositifs peuvent se cumuler. En 2026, les principaux sont MaPrimeRénov’ (ANAH, sous conditions de ressources et de saut de classes DPE), les CEE (Certificats d’Économies d’Énergie versés par les fournisseurs d’énergie), l’Éco-PTZ jusqu’à 50 000 € sans condition de ressources, la TVA réduite à 5,5 % sur les travaux éligibles, et les aides régionales et départementales variables selon votre territoire. La combinaison optimale dépend de votre situation fiscale et du niveau de travaux envisagé. Un conseiller du réseau France Rénov’ peut vous accompagner gratuitement dans ce montage.

Un bien rénové se revend-il vraiment plus vite qu’un bien classé F ou G ?

Oui, et la différence est significative. Un bien rénové classé C ou B se vend en 45 à 90 jours en moyenne, contre 4 à 6 mois pour un bien classé F ou G dans les mêmes conditions de marché. La liquidité accrue tient à 2 facteurs : l’attractivité auprès des acheteurs (facture énergétique réduite, confort thermique) et l’accès au financement bancaire facilité pour les acquéreurs, les banques intégrant désormais le DPE dans leurs critères de risque.

La rénovation énergétique est-elle plus rentable qu’un placement financier classique ?

Le potentiel de valorisation d’une rénovation bien exécutée (10 à 30 % de gain sur la valeur vénale) dépasse largement le Livret A (1,7 % brut) ou les fonds euros (environ 2,5 %). Mais la comparaison s’arrête là : la rénovation immobilise du capital, génère un risque d’exécution et une fiscalité sur la plus-value. Un placement privé alternatif comme un club deal immobilier (rendement cible 10 à 15 %/an, non garanti) ou une SCPI offre une liquidité et une diversification que la brique seule ne permet pas. La diversification reste la stratégie la plus équilibrée.

Quels sont les risques si je rénove pour revendre dans 6 à 12 mois ?

La rénovation en vue d’une revente rapide concentre plusieurs risques à ne pas sous-estimer. Le dépassement du budget de travaux (20 à 40 % fréquents) et les retards de chantier peuvent décaler la sortie et alourdir les coûts de portage. En parallèle, un retournement du marché local peut comprimer votre marge de revente, voire générer une perte partielle sur l’opération. La fiscalité sur la plus-value immobilière s’applique pleinement si le bien n’est pas votre résidence principale. Risque de perte partielle ou totale du capital à intégrer dans tout scénario.

Puis-je financer ma rénovation par un club deal immobilier plutôt que de mobiliser mes fonds propres ?

Non, et c’est une confusion fréquente à dissiper. Un club deal immobilier est un dispositif de placement privé : vous y investissez votre capital pour financer des opérations d’achat-revente portées par un opérateur professionnel, pas vos propres projets de rénovation. Ces formats vous permettent de faire travailler votre trésorerie disponible à un rendement cible défini sur 6 à 12 mois (non garanti), c’est une alternative de placement, pas un outil de financement de vos chantiers personnels.