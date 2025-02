Temps de lecture estimé : 2 minutes

Par Jean-Philippe Niedergang, CEO de Castles Technology.

TRIBUNE. Les terminaux de paiements mobiles régissent notre quotidien. En France, 61 % des paiements sont réalisés par carte bancaire, tandis que seulement 10 % sont effectués via un portefeuille mobile, selon les données de la Banque de France. Cette évolution montre l’omniprésence des cartes bancaires, rendant inconcevable pour un commerçant de refuser un paiement par ce moyen et d’avoir à sa disposition un terminal de paiement efficace et sécurisé.

En ce début d’année, période cruciale des soldes, des achats et à une demande croissante de solutions de paiement rapides et sécurisées, voici cinq conseils pour assurer la sécurité des transactions :

Utilisez des terminaux certifiés et à jour

Vos terminaux de paiement doivent être conformes aux dernières normes de sécurité (comme PCI DSS) et régulièrement mis à jour. Les mises à jour logicielles corrigent les vulnérabilités et garantissent un fonctionnement optimal. Activez la protection par mot de passe et les autorisations utilisateurs

Configurez des mots de passe robustes pour accéder aux fonctions sensibles du terminal et limitez les droits d’accès à certaines fonctionnalités en fonction des rôles des utilisateurs. Connectez-vous uniquement à des réseaux sécurisés

Évitez de connecter vos terminaux à des réseaux Wi-Fi publics ou non sécurisés. Privilégiez une connexion filaire ou un réseau Wi-Fi avec un mot de passe sécurisé et des paramètres de chiffrement. Vérifiez régulièrement l’état des terminaux de paiement

Inspectez vos terminaux pour détecter toute tentative de manipulation physique, comme des ajouts suspects ou des modifications visibles. Signalez immédiatement tout problème à votre fournisseur. Sensibilisez votre équipe à la sécurité des paiements

Formez vos employés à identifier les comportements suspects et à gérer les situations à risque. Une équipe bien informée est essentielle pour prévenir les fraudes et sécuriser les paiements.

En adoptant ces bonnes pratiques, les commerçants peuvent non seulement rassurer leurs clients, mais aussi s’inscrire dans une dynamique de confiance et de satisfaction à long terme. Cela contribue à renforcer leur réputation et attirer de nouveaux consommateurs. La confiance dans les paiements sécurisés favorise également une augmentation des transactions récurrentes, tout en réduisant les risques de litiges financiers. En intégrant ces pratiques dans leur stratégie commerciale, les commerçants s’affirment comme des acteurs responsables et modernes dans un contexte mondial où la cybersécurité est devenue une priorité incontournable.