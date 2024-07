Temps de lecture estimé : 2 minutes

Marie Vaillant est la cofondatrice de Yemanja, une entreprise spécialisée dans la conception et l’aménagement de bureaux personnalisés. Elle revient pour EcoRéseau Business sur ce que représente le bureau d’aujourd’hui.

TRIBUNE. Le bureau n’est plus juste un endroit où l’on travaille – demandez à n’importe quel salarié ! Et ce n’est pas non plus seulement un espace sympa où l’on se détend – tous les managers vous le diront aussi. Il se passe quelque chose de plus subtil et intéressant : le bureau est devenu un lieu essentiel pour créer des liens sociaux. Les entreprises ne se contentent plus de produire et de faire des bénéfices, elles ont tout à gagner en intégrant cette nouvelle dimension.

L’entreprise comme moteur de projets collectifs

La société évolue et, avec elle, le rôle de l’entreprise. Les collaborateurs ne recherchent plus seulement un statut ou un salaire ; ils veulent s’épanouir. L’émergence de nouveaux modèles de management participatifs et horizontaux en sont la preuve. L’entreprise devient un rêve partagé, un endroit où l’on peut vraiment faire la différence.

Les gens semblent délaisser les combats syndicaux, les communautés religieuses et les associations pour s’investir davantage dans leur entreprise. Et si le travail devenait une nouvelle façon de contribuer à un monde meilleur ? Les entreprises seraient alors les moteurs les plus puissants pour transformer les relations humaines et notre environnement.

Le bureau : un café des temps modernes

Cette mission particulière des entreprises s’incarne surtout dans les bureaux. Le bureau devient le lieu où les idées et les projets prennent vie, un peu comme un café où l’on vient débattre. Encouragez les débats, ne les fuyez pas. C’est ici que l’on partage avec d’autres qui ont la même envie d’agir.

Quand les entreprises le permettent, les équipes vivent en communauté dans les bureaux, partageant bien plus que des réussites ou des échecs techniques. Les victoires, les bonnes nouvelles, les défis et les désaccords rassemblent les salariés en un collectif dynamique.

Ce collectif est unique parce qu’il est composé de personnes recrutées pour leurs compétences professionnelles, pas pour leur talent à débattre. Dans l’entreprise, des individus de tous âges, formations, milieux sociaux et origines se rencontrent. C’est un lieu de mixité intergénérationnelle et interculturelle.

Le télétravail et le bureau : deux dynamiques opposées

Le télétravail, bien que pratique, perturbe cette dynamique. L’éloignement physique réduit les possibilités d’action collective. Le bureau, en revanche, joue un rôle crucial dans la construction et le développement des liens sociaux. Il offre non seulement un espace pour les échanges mais aussi l’opportunité pour chacun de faire partie d’un collectif.

L’aménagement des bureaux reflète la culture de l’entreprise et donne vie aux valeurs de l’équipe. Des espaces informels invitent à la détente, une grande cuisine suggère la convivialité, et une organisation ingénieuse des espaces peut stimuler la créativité et favoriser les rencontres.

Le rôle du management dans l’animation des bureaux

En aménageant leurs bureaux, les entreprises travaillent sur un outil puissant, à la fois RH et social, qui touche toute l’équipe. L’animation de cet espace revient ensuite au management : pour que l’esprit de bureau s’épanouisse et que les rencontres soient enrichissantes, la direction doit participer avec enthousiasme, montrer l’exemple et encourager le partage et l’échange sincère.

Reconsidérer le bureau comme un lieu de lien social, c’est redonner du sens à notre vie professionnelle et collective.

Alors, prêt à réinventer votre espace de travail ?