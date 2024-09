Temps de lecture estimé : 2 minutes

Rodney Sullivan est directeur exécutif du Mayo Center of Asset Management à la Darden School of Business (l’Université de Virginie). Il revient sur la tendance de la Fed à vouloir baisser ses taux. Quelles conséquences sur l’économie et les marchés ?

TRIBUNE. Le moment est venu de baisser les taux. Pour appuyer ses propos, le Président de la Réserve fédérale des États-Unis Jerome Powell a évoqué un ralentissement de l’inflation, ainsi qu’un affaiblissement du marché du travail au cours de l’année écoulée. Il a souligné que le taux de chômage a récemment atteint 4,3 %, soit environ 1 % de plus par rapport à la situation de l’année précédente. Parallèlement, l’économie américaine semble désormais sur une trajectoire durable pour atteindre l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed, tout en maintenant un marché du travail solide.



L’annonce de Jerome Powell est une bonne nouvelle pour les consommateurs, car cela signifie probablement une baisse des taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires, les prêts automobiles et les cartes de crédit, ce qui rend les emprunts et les dépenses plus abordables.

Une réduction des taux d’intérêt entraînerait probablement une baisse des coûts d’emprunt pour les entreprises, ce qui pourrait stimuler la croissance économique en encourageant l’expansion et les nouvelles embauches. En outre des taux plus bas stimulent généralement les marchés financiers, car les perspectives de croissance économique et de rentabilité des entreprises s’améliorent. C’est pourquoi les investisseurs considèrent souvent les baisses de taux comme positives, ce qui fait monter les cours des actions et améliore le sentiment du marché.

En effet, les marchés ont tout de suite réagi positivement à la perspective d’un assouplissement de la politique de la Fed à partir de septembre, cependant, la manière dont les réductions de taux interviendront dans les mois à venir reste incertaine.

Si des réductions de taux sont mises en place, la Fed abaissera les taux d’intérêt à court terme, notamment le taux des fonds fédéraux, lors de sa prochaine réunion en septembre, et d’autres réductions de taux suivront probablement plus tard au cours de l’automne. Il s’agit du taux qui s’applique aux banques commerciales lorsqu’elles empruntent et se prêtent entre elles, et qui influence à son tour les taux d’intérêt qui s’appliquent à de nombreux autres prêts à court terme.

Le mandat de la Fed est d’équilibrer au mieux les risques entre les objectifs concurrents que sont le maintien d’une inflation faible et le maintien du plein emploi. Il est bien entendu que cette tâche peut s’avérer ardue. En effet, il n’est jamais facile de prévoir la croissance économique et l’inflation, même avec la grande expertise de la Fed. L’évolution de l’économie au cours des prochains mois n’est pas claire et la voie spécifique à suivre pour abaisser les taux (combien de baisses de taux et quand) sera déterminée par les données économiques à venir. La Fed s’engage sur la voie de l’assouplissement – l’incertitude demeure quant à la manière dont les baisses de taux de la Fed se dérouleront cette année.