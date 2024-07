Temps de lecture estimé : 2 minutes

Montée du e-commerce, pandémie covid-19… voilà des années que le modèle des centres commerciaux se retrouve challengé. De quoi inquiéter l’ensemble des acteurs de l’immobilier commercial ? Malgré les difficultés, il n’en est rien. Parce que le commerce sait toujours se réinventer. Éclairage avec l’acteur de référence du secteur en Europe : Klépierre.

Immobilier tertiaire de bureaux, entrepôts logistiques, parkings, hôtels, restaurants… L’immobilier commercial englobe un éventail de biens détenus par des acteurs professionnels – qui en tirent un revenu sans en être les occupants. Et parmi l’ensemble de ces biens, centrons notre analyse sur les centres commerciaux que vous fréquentez chaque jour ou presque. Le leader européen de l’immobilier commercial, Klépierre, tire par exemple la majeure partie de son chiffre d’affaires des baux commerciaux.

Le e-commerce ne fera pas disparaître le magasin physique

Oui les Français ne consomment plus aujourd’hui comme ils pouvaient le faire autrefois. Les achats à distance sont devenus monnaie courante : 160 milliards d’euros ont été dépensés en ligne en France l’an passé, en hausse de 10 % sur un an selon les chiffres révélés par la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). Mais face à cette tendance, le magasin physique n’a pas dit son dernier mot… L’un ne remplacera pas l’autre. La spécialiste du Web et entrepreneure Catherine Barba écrivait même dans un ouvrage : Le magasin physique n’est pas mort. Et les résultats annuels 2023 du géant du secteur, Klépierre, le confirment : « À périmètre constant, le chiffre d’affaires des commerçants des centres commerciaux Klépierre a augmenté de 6 % en 2023 par rapport à 2022 », peut-on lire dans le communiqué de presse. « Depuis 2022, Klépierre poursuit sa

trajectoire de forte croissance qui s’est accélérée en 2023, avec une performance en hausse à tous les niveaux du cash-flow. Les valeurs du portefeuille se sont stabilisées, tandis que notre bilan figure parmi les meilleurs du secteur », se félicite Jean- Marc Jestin, président du directoire de Klépierre. Face à l’essor du e-commerce… les acteurs de l’immobilier commercial savent se réinventer.

LE MAGASIN PHYSIQUE N’A

PAS DIT SON DERNIER MOT

En revanche, pour les centres commerciaux, ils se devront effectivement de justifier le déplacement des consommateurs directement dans leur enceinte. Dit autrement, si l’offre commerciale est la première raison pour venir en centre commercial, les centres commerciaux doivent travailler leur stratégie en termes d’expérience client pour que les parcours des consommateurs soient optimisés. Et ainsi justifier une nouvelle venue… Les clients doivent arpenter des lieux capables de les divertir. Pas étonnant donc que les centres commerciaux fassent place à des aires de jeux pour enfants, des espaces de réalité virtuelle, des loisirs et une offre de restauration de plus en plus diversifiée. Les centres commerciaux évoluent en fonction des besoins, tendances, et nouveaux modes de consommation. Dit autrement, ils se transforment, tout simplement.

DÉFI D’AMPLEUR POUR L’IMMOBILIER COMMERCIAL : LA TRANSITION Se transformer ÉCOLOGIQUE



Une vision éco-responsable

Autre défi d’ampleur pour l’immobilier commercial : la transition écologique. Avec

des bâtiments commerciaux plus respectueux de la planète, ce qui passe nécessairement par une meilleure performance énergétique, ainsi qu’une conception plus durable, qui minimise l’impact sur l’environnement. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie RSE Act4Good™, le groupe Klépierre vise notamment le net zéro carbone d’ici à 2030. Il a réduit de 44 % la consommation d’intensité énergétique de son portefeuille entre 2013 à 2022 et de 84 % les émissions de CO2 depuis 2017. Ce nouveau plan introduit, en complément de ses objectifs sociaux et sociétaux, un nouvel engagement qui vise à promouvoir des modes de vie durables. Exemple très concret : le centre Odysseum à Montpellier qui a accueilli des associations locales à l’occasion de son événement « Le Monde Nouveau » afin de promouvoir une alimentation saine et des produits de saison locaux. Bref, les centres commerciaux répondent aux défis de l’époque. De quoi donner envie aux investisseurs d’inclure l’immobilier commercial dans leurs stratégies…

ON VISE TOUJOURS LE NET ZÉRO CARBONE POUR 2030 – KLÉPIERRE

